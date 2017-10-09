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Деловое утро НТВ
    Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов. Запад, Турция, Эрдоган, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

    Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

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    Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

    Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

    Эрдоган обвинил Запад в поддержке террористов

      Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что западные страны спонсируют террористов.

      По словам Эрдогана, именно на Западе нашли поддержку «враги Турции» — запрещенная в стране Рабочая партия Курдистина, а также ФЕТО — организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В Анкаре его считают одним из организаторов попытки военного переворота в июне 2016 года.

      Реджеп Эрдоган: «ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая органзиция), Аль-Каида, РПК — за всеми этими организациями вы увидите тень Запада. Все они находят убежище на Западе. Где ФЕТО? Тоже на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку».

      В поддержке запрещенной группировки ИГИЛ США накануне обвинил и лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. По его словам, Штаты не хотят полного уничтожения террористов и не позволяют армии Башара Асада продвигаться к позициям боевиков, используя свои базы в Ракке и на границе с Иорданией.

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