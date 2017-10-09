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    Полиция ЕАО выясняет, принадлежат ли найденные останки пропавшей летом девочке

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    • Фото: t_khabarovsk /vk.com
    Полиция ЕАО выясняет, принадлежат ли найденные останки пропавшей летом девочке

    Полиция ЕАО выясняет, принадлежат ли найденные останки пропавшей летом девочке

    Полиция ЕАО выясняет, принадлежат ли найденные останки пропавшей летом девочке
  • Фото: t_khabarovsk /vk.com

    • Криминалисты Еврейской автономной области (ЕАО) проводят экспертизу костных останков, обнаруженных в лесополосе между селами Даниловка и Соцгородок, где летом этого года пропала трехлетняя девочка.

    Ранее сообщалось, что 13 июня 2017 года трехлетняя девочка пропала в селе Соцгородок Смидовичского района Еврейской АО. Следствие возбудило дело по статье «Убийство».

    Как сообщает СУ СК РФ по области, «вечером 7 октября из полиции поступило сообщение об обнаружении костных останков в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка, они находились недалеко от водоема, в высокой траве».

    Отмечается, что следователи выехали на место происшествия и провели осмотр местности с применением специальной криминалистической техники.

    Из сообщения СУ СК по ЕАО: «На данный момент следователем получены показания очевидцев, а также назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят установить не только возраст человека, которому принадлежат обнаруженные останки, а также подтвердить или опровергнуть их принадлежность пропавшей девочке из Соцгородка».

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