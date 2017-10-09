Полиция ЕАО выясняет, принадлежат ли найденные останки пропавшей летом девочке

Криминалисты Еврейской автономной области (ЕАО) проводят экспертизу костных останков, обнаруженных в лесополосе между селами Даниловка и Соцгородок, где летом этого года пропала трехлетняя девочка.
Ранее сообщалось, что 13 июня 2017 года трехлетняя девочка пропала в селе Соцгородок Смидовичского района Еврейской АО. Следствие возбудило дело по статье «Убийство».
Как сообщает СУ СК РФ по области, «вечером 7 октября из полиции поступило сообщение об обнаружении костных останков в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка, они находились недалеко от водоема, в высокой траве».
Отмечается, что следователи выехали на место происшествия и провели осмотр местности с применением специальной криминалистической техники.
Из сообщения СУ СК по ЕАО: «На данный момент следователем получены показания очевидцев, а также назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят установить не только возраст человека, которому принадлежат обнаруженные останки, а также подтвердить или опровергнуть их принадлежность пропавшей девочке из Соцгородка».
Как сообщает СУ СК РФ по области, «вечером 7 октября из полиции поступило сообщение об обнаружении костных останков в лесополосе между селами Соцгородок и Даниловка, они находились недалеко от водоема, в высокой траве».
Отмечается, что следователи выехали на место происшествия и провели осмотр местности с применением специальной криминалистической техники.
Из сообщения СУ СК по ЕАО: «На данный момент следователем получены показания очевидцев, а также назначены необходимые судебные экспертизы, которые позволят установить не только возраст человека, которому принадлежат обнаруженные останки, а также подтвердить или опровергнуть их принадлежность пропавшей девочке из Соцгородка».
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