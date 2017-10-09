Проект о платной регистрации домашних животных скоро могут внести в Госдуму

Законопроект о ветеринарной безопасности, который определит, каким образом будет осуществляться платная регистрация домашних животных в регионах, может быть внесен в Госдуму в ближайшее время.
Как заявил РИА Новости зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов («Единая Россия»), «правительство за те два месяца, что длится сейчас пауза (летние каникулы в Госдуме — ред.), разработало уже полностью проект правил по учету и идентификации животных, и сейчас фактически идут завершающие моменты по принятию данного подзаконного нормативного документа».
Владимир Панов: «Разработан закон о ветеринарной безопасности, который на сегодняшний день снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах. Соответственно это два параллельных процесса. Поэтому в ближайшее время мы ждем как раз внесения в Государственную думу закона о ветеринарной безопасности, вместе уже, соответственно, с проектом подзаконного акта, правил учета и идентификации животных».
Парламентарий добавил, что за процесс регистрации предполагается плата.
Владимир Панов: «Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь».
Панов также отметил, что законопроект закрепляет внутреннюю «развилку» по чипированию, которая будет добровольной.
Владимир Панов: «Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно».
Парламентарий объяснил, что необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» были приняты нормы, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки.
Владимир Панов: «То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как осуществляется (учет домашних животных — ред.), то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет».
Владимир Панов: «Разработан закон о ветеринарной безопасности, который на сегодняшний день снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах. Соответственно это два параллельных процесса. Поэтому в ближайшее время мы ждем как раз внесения в Государственную думу закона о ветеринарной безопасности, вместе уже, соответственно, с проектом подзаконного акта, правил учета и идентификации животных».
Парламентарий добавил, что за процесс регистрации предполагается плата.
Владимир Панов: «Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь».
Панов также отметил, что законопроект закрепляет внутреннюю «развилку» по чипированию, которая будет добровольной.
Владимир Панов: «Если человек с животным хочет провести чипирование, пожалуйста, чипируй, и, соответственно, это будет зафиксировано уже в государственном реестре животных. Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно».
Парламентарий объяснил, что необходимость принятия данных норм вызвана тем, что в 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» были приняты нормы, которые предполагают учет и идентификацию таких домашних животных, как кошки и собаки.
Владимир Панов: «То есть уже предполагается, что у нас эта норма должна действовать на всей территории Российской Федерации. Так как не был принят подзаконный акт, который позволяет понять, как осуществляется (учет домашних животных — ред.), то, соответственно, эта норма не была реализована на протяжении двух лет».
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