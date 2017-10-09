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    Президент Венесуэлы поблагодарил Трампа за свою известность

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    Президент Венесуэлы поблагодарил Трампа за свою известность

    Президент Венесуэлы поблагодарил Трампа за свою известность

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за постоянное упоминание своего имени. По мнению Мадуро, это делает его знаменитым.

    Николас Мадуро: «Трамп сделал меня известным во всем мире. Это честь, что глава империи не проводит и дня, чтобы не упомянуть меня, это значит, что я делаю что-то хорошее».

    В августе президент Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране. Он выразил надежду, что государства Евросоюза последуют примеру Вашингтона и тоже введут санкции против Каракаса.

    Мадуро в шутку заявил, что «Дональд Трамп принял на себя обязанности главы венесуэльской оппозиции». При этом он отметил, что сейчас соглашение о начале переговоров властей с оппозицией почти готово.

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