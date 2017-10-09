Медведев призвал государства объединиться в борьбе с терроризмом

Победа над терроризмом требует объединения всех государств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев: «Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка „Исламское государство“) и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации».



Как заявил Медведев в интервью алжирскому информационному агентству APS, распространение терроризма — это действительно глобальный вызов.



Дмитрий Медведев: «Противостоять ему можно только вместе. Скоординировано, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право».



Он отметил, что Москва стремится к расширению сотрудничества с Алжиром и планирует дальше координировать позиции по региональным вопросам.