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Судебный детектив

    Медведев призвал государства объединиться в борьбе с терроризмом

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    • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина
    Медведев призвал государства объединиться в борьбе с терроризмом

    Медведев призвал государства объединиться в борьбе с терроризмом

    Медведев призвал государства объединиться в борьбе с терроризмом
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Штукина

    • Победа над терроризмом требует объединения всех государств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев: «Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка „Исламское государство“) и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации».

    Как заявил Медведев в интервью алжирскому информационному агентству APS, распространение терроризма — это действительно глобальный вызов.

    Дмитрий Медведев: «Противостоять ему можно только вместе. Скоординировано, объединив все возможные силы. Опять же опираясь на международное право».

    Он отметил, что Москва стремится к расширению сотрудничества с Алжиром и планирует дальше координировать позиции по региональным вопросам.

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