Крейсеры Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Охотском море

Крейсеры Тихоокеанского флота «Варяг» и «Томск» в Охотском море на учениях произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, «в рамках итоговой проверки за летний период обучения в ходе командно-штабной тренировки флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер „Варяг“ и атомный подводный ракетный крейсер „Томск“ произвели пуски сверхзвуковых крылатых ракет по надводной цели».



По данным объективного контроля крылатая ракета «Гранит», выпущенная из подводного положения, и крылатая ракета «Базальт», стартовавшая с «Варяга», успешно поразили назначенную морскую цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.



Безопасность и контроль за результатом стрельбы вели более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты Морской авиации Тихоокеанского флота.