Пожар в ТЦ «Синдика» в Москве локализован

Пожар в ТЦ «Синдика» на МКАД локализован, сообщили в оперативном штабе тушения пожара.
Представитель штаба сообщил, что «объявлена локализация пожара в 22:56 мск».
Торговый центр «Синдика», расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. К тушению пожара привлечена авиация.
Из здания были эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, три человека. В МЧС отметили, что системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре.
Сообщается, что глава МЧС России Владимир Пучков позитивно оценил работу при тушении пожара в ТЦ «Синдика», и назвал своевременными действия пожарных и других оперативных служб.
Владимир Пучков: «Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тысяч человек — посетители и персонал, была своевременно задействована вся наземная группировка и авиация».
Он потребовал оперативно принимать все необходимые меры при любом осложнении ситуации и информировать население как о принимаемых мерах, так и о состоянии воздуха.
Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что специалисты рассматривают несколько версий причин пожара в торговом центре «Синдика», в том числе и поджог.
Из сообщения источника: «Отрабатывается несколько версий пожара, в их числе и поджог. Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации».
По предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сумма ущерба по пожару в ТЦ «Синдика» может достигать 5 миллиардов рублей. Сейчас выясняется, был ли объект застрахован, так как именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество.
Торговый центр «Синдика», расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. К тушению пожара привлечена авиация.
Из здания были эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, три человека. В МЧС отметили, что системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре.
Сообщается, что глава МЧС России Владимир Пучков позитивно оценил работу при тушении пожара в ТЦ «Синдика», и назвал своевременными действия пожарных и других оперативных служб.
Владимир Пучков: «Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тысяч человек — посетители и персонал, была своевременно задействована вся наземная группировка и авиация».
Он потребовал оперативно принимать все необходимые меры при любом осложнении ситуации и информировать население как о принимаемых мерах, так и о состоянии воздуха.
Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что специалисты рассматривают несколько версий причин пожара в торговом центре «Синдика», в том числе и поджог.
Из сообщения источника: «Отрабатывается несколько версий пожара, в их числе и поджог. Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации».
По предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сумма ущерба по пожару в ТЦ «Синдика» может достигать 5 миллиардов рублей. Сейчас выясняется, был ли объект застрахован, так как именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество.
Крупный пожар в Москве — загорелся строительный рынок «Синдика» на МКАДе. Огонь охватил экспозицию деревянных домов. Пло…Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.
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