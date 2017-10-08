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    Пожар в ТЦ «Синдика» в Москве локализован

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Пожар в ТЦ «Синдика» в Москве локализован

    Пожар в ТЦ «Синдика» в Москве локализован

    Пожар в ТЦ «Синдика» в Москве локализован
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Пожар в ТЦ «Синдика» на МКАД локализован, сообщили в оперативном штабе тушения пожара.

    Представитель штаба сообщил, что «объявлена локализация пожара в 22:56 мск».

    Торговый центр «Синдика», расположенный неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тысяч квадратных метров. Часть ТЦ обрушилась. К тушению пожара привлечена авиация.

    Из здания были эвакуированы все люди, пострадали, по предварительным данным, три человека. В МЧС отметили, что системы оповещения и грамотная эвакуация позволили не допустить гибели людей при пожаре.

    Сообщается, что глава МЧС России Владимир Пучков позитивно оценил работу при тушении пожара в ТЦ «Синдика», и назвал своевременными действия пожарных и других оперативных служб.

    Владимир Пучков: «Хочу отметить энергичную работу всех оперативных служб, которые быстро отреагировали на пожар. Из здания своевременно были выведены более 3 тысяч человек — посетители и персонал, была своевременно задействована вся наземная группировка и авиация».

    Он потребовал оперативно принимать все необходимые меры при любом осложнении ситуации и информировать население как о принимаемых мерах, так и о состоянии воздуха.

    Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что специалисты рассматривают несколько версий причин пожара в торговом центре «Синдика», в том числе и поджог.

    Из сообщения источника: «Отрабатывается несколько версий пожара, в их числе и поджог. Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации».

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    Опубликовано НТВ 8 октября 2017 г.

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