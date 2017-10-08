Эксперты предрекают появление новых профессий из-за развития технологий

Роботы уже строят дома за день, 3D-принтеры шьют одежду и печатают обувь. Самолеты значительную часть рейса давно летают на автопилоте, а по земле, похоже, совсем скоро начнут ездить беспилотные автомобили. И это только начало.

Ведущие страны мира и крупнейшие технологические корпорации уже работают над созданием искусственного интеллекта. И думают над тем, как ограничить его в возможностях и научить помогать людям, не заменяя их во всем и везде. Многие профессии благодаря технологическому прогрессу в будущее не попадут за ненадобностью. В некоторых сферах людей скоро легко смогут заменить компьютерные программы и роботизированные системы.



Екатерина Никул, директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций некоммерческого партнерства: «В течение ближайших 10 лет произойдет перераспределение всех профессий у нас. Около 50% школьников, которые сейчас учатся, например, в начальных классах, будут иметь профессию, которой сейчас в мире еще не существует».



Образовательному проекту «Кибер Россия» уже сегодня расстояния не страшны — передовые технологии позволяют работать где угодно, не выходя из московской лаборатории.



Роман Поволоцкий, координатор образовательного проекта «Кибер Россия»: «Технологии с каждым днем все больше и больше интегрированы в нашу жизнь. И все это происходит, потому что мы существа ленивые. Поэтому технологии как раз по искусственному интеллекту будут облегчать нам жизнь, на выходе это приведет к достаточно существенному изменению. Джинн уже выпущен из бутылки, и те процессы, которые сейчас происходят с обществом, они уже необратимы».



В нанотехнологическом центре создают новые композитные материалы, проектируют и испытывают роботов, разрабатывают автономные системы накопления и хранения энергии. В списке приоритетных проектов — новая электроника, медицина будущего и прикладные лазерные технологии.



Денис Ковалевич, директор троицкого нанотехнологического центра: «Мы занимаемся теми направлениями, которых еще нет. А, значит, там наибольшее пространство для появления новых видов бизнеса, также для занятия ими своих мест в системе разделения труда».



Новые технологические проекты нуждаются в кадрах, готовых стать и бизнесменами, и изобретателями новой реальности, диктующей свои правила.



Алёна Владимирская, глава рекрутингового агентства: «Если вы — суперэксперт, суперпрофессионал и поднимаетесь над уровнем машин, то тогда вы востребованы. Нужны всегда будут те люди, которые будут ставить задачу этим машинам, этой автоматизации».



Новая техническая революция неизбежна, и с каждым годом техника будет играть в нашей жизни все большую роль. Но опасения насчет того, что она станет способнее и поработит своего создателя, многие разработчики считают несостоятельными. Каким бы умным ни был суперкомпьютер, он все равно остается бездушной машиной. Так что даже если когда-нибудь соседнее кресло и займет пилот-робот, командиром воздушного судна все равно останется человек. Ведь принимать решения и брать на себя ответственность может только он.



Роботов можно научить многому, но вряд ли удастся запрограммировать сознание и то, что называют эмоциональным интеллектом. Речь об уникальной человеческой способности чувствовать и переживать, которую легендарный изобретатель Стив Возняк в конце своей московской лекции призвал особенно ценить, не боясь суперкомпьютеров.



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