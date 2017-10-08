Референдум в Каталонии спровоцировал волну «секторианских» настроений в Европе

Каталонцы заявляют, что устали кормить Испанию и не хотят больше отдавать собранные налоги центру, а также утверждают, что не чувствуют себя в безопасности, особенно после терактов в Барселоне.
Если позволить каталонцам объявить независимость, возникнет огромная угроза существованию Испании как государства. «На выход» соберется Страна Басков, за ними — Валенсия, Галисия, Андалусия, Астурия — те, у кого были свои короли.
Очень страшной может быть цепная реакция — Бельгия готова разлететься на Фландрию и Валлонию, из Финляндии «на выход» — Аланские острова, из Швеции — Скания, из Германии — Бавария, из Италии — Венето. Далее — везде.
В каждой из мятежных провинций уверяют: не хотим кормить столицу. И практически везде на выход собирается именно самая богатая провинция. Везде объявляют: нас завоевали когда-то, устали терпеть это, не хотим мигрантов, не хотим глобализации. Хотим так, как писал идеолог создания Евросоюза, философ де Ружмон: «Нужна Европа регионов».
Печальный промежуточный итог решения каталонского вопроса — кровь на лицах и местные полицейские, плачущие от беспомощности. Правоохранители не могут остановить ни тех, кто бьет (это приехавшие из Мадрида коллеги), ни тех, кого бьют (это каждый день приходящие на площадь сепаратисты). Последних европейцы аккуратно называют «секторианцами», то есть не сторонниками отделения, а сторонниками деления — разница в двух буквах.
Обвинительный тон европейских газет: «В Испании дерутся, а выиграет Путин». Почему? Потому что кто-то же должен быть виноват. Тем временем глава Каталонии готовится сделать заявление о независимости. Ровно через две недели такой же референдум о такой же независимости обещают провести в Венето. И венецианские активисты уверяют, что готовы пройти весь путь до конца.
Подробности — в видеоматериале.
Очень страшной может быть цепная реакция — Бельгия готова разлететься на Фландрию и Валлонию, из Финляндии «на выход» — Аланские острова, из Швеции — Скания, из Германии — Бавария, из Италии — Венето. Далее — везде.
В каждой из мятежных провинций уверяют: не хотим кормить столицу. И практически везде на выход собирается именно самая богатая провинция. Везде объявляют: нас завоевали когда-то, устали терпеть это, не хотим мигрантов, не хотим глобализации. Хотим так, как писал идеолог создания Евросоюза, философ де Ружмон: «Нужна Европа регионов».
Печальный промежуточный итог решения каталонского вопроса — кровь на лицах и местные полицейские, плачущие от беспомощности. Правоохранители не могут остановить ни тех, кто бьет (это приехавшие из Мадрида коллеги), ни тех, кого бьют (это каждый день приходящие на площадь сепаратисты). Последних европейцы аккуратно называют «секторианцами», то есть не сторонниками отделения, а сторонниками деления — разница в двух буквах.
Обвинительный тон европейских газет: «В Испании дерутся, а выиграет Путин». Почему? Потому что кто-то же должен быть виноват. Тем временем глава Каталонии готовится сделать заявление о независимости. Ровно через две недели такой же референдум о такой же независимости обещают провести в Венето. И венецианские активисты уверяют, что готовы пройти весь путь до конца.
Подробности — в видеоматериале.
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