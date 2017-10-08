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    Берлускони подарил Путину пододеяльник

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    • Фото: corriere.it
    Берлускони подарил Путину пододеяльник

    Берлускони подарил Путину пододеяльник

    Берлускони подарил Путину пододеяльник
  • Фото: corriere.it

    • Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи на дне рождения президента России Владимира Путина.

    Берлускони подарил Путину вышитый пододеяльник ручной работы с необычным изображением. Об этом пишет газета Сorriere della Sera.

    На пододеяльнике изображено рукопожатие Путина и Берлускони на фоне достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и римского Колизея.

    Напомним, накануне Владимир Путин отметил 65-летие в Сочи. В этот день Берлускони решил поздравить его лично. Президента России и бывшего премьера Италии давно связывают дружеские отношения. Они неоднократно посещали друг друга не только с государственными, но и частными визитами. В частности, Берлускони бывал в Крыму, а несколько месяцев назад встречался с Путиным на Алтае.

    Стоит отметить, что Берлускони — один из немногих европейских политиков, поддержавших позицию Москвы по украинской проблеме. Он осудил санкции Запада против России после воссоединения с Крымом.


    Президент России Владимир Путин отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. Присоединяемся к поздравлениям!

    Опубликовано НТВ 6 октября 2017 г.

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