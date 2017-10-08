Компания Dove извинилась за рекламу с «грязной» негритянкой

Lol did this even look right to y’all? I mean your whole team sat down and cleared this bullshit right here? How? pic.twitter.com/WzsZfpkxAr — Musimbwa (@UNcubeOthungayo) 7 октября 2017 г.

You have done it in the past.🙄 pic.twitter.com/qaGG10bePw — Nonhlanhla Mabhena (@N0n0zA) 7 октября 2017 г.

Ранее на официальной странице Dove в Facebook появились фотографии, на которых темнокожая девушка становится светлокожей после использования геля для душа. После шквала критики фотографии были удалены. В Twitter компания выразила «глубокое сожаление из-за оскорбления», которое было нанесено публикацией.Ранее компания Dove уже оказывалась в центре подобных скандалов. Самый известный случай произошел в 2011 году. Тогда бренд опубликовал фото трех женщин с разными оттенками кожи, над которыми были размещены надписи «до» и «после». При этом надпись «после» располагалась над девушкой с самой светлой кожей, а надпись «до» — над девушкой с темной.