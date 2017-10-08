Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Компания Dove извинилась за рекламу с «грязной» негритянкой

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    Компания Dove извинилась за рекламу с «грязной» негритянкой

    Компания Dove извинилась за рекламу с «грязной» негритянкой

    Компания Dove удалила публикацию с рекламой геля для душа после обвинений в расизме.

    Ранее на официальной странице Dove в Facebook появились фотографии, на которых темнокожая девушка становится светлокожей после использования геля для душа. После шквала критики фотографии были удалены. В Twitter компания выразила «глубокое сожаление из-за оскорбления», которое было нанесено публикацией.




    Ранее компания Dove уже оказывалась в центре подобных скандалов. Самый известный случай произошел в 2011 году. Тогда бренд опубликовал фото трех женщин с разными оттенками кожи, над которыми были размещены надписи «до» и «после». При этом надпись «после» располагалась над девушкой с самой светлой кожей, а надпись «до» — над девушкой с темной.


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