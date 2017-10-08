«Дружба, союз, космос»: тренд на кириллицу захватил модельеров по всему миру

В мире моды — новый тренд. Одежду начали расписывать русскоязычными надписями.
Дизайнер Белла Потёмкина внедряет кириллицу в свои работы уже несколько сезонов. Особо популярны футболки, не оставляющие сомнений, кто перед вами (например, с надписью: богиня). Потёмкина недавно ездила на Миланскую неделю моды, посетители которой приятно удивили.
Белла Потёмкина, дизайнер: «Очень много иностранных звезд ходят в толстовках и футболках с русскими принтами. Дружба, союз, космос — дружественные вдохновляющие слова».
С нового года в Лондоне можно будет купить мотокуртку, посвященную Владимиру Путину. Говорят, должна выдерживать 40-градусный мороз.
Подробнее — в материале программы «Итоги недели».
Белла Потёмкина, дизайнер: «Очень много иностранных звезд ходят в толстовках и футболках с русскими принтами. Дружба, союз, космос — дружественные вдохновляющие слова».
С нового года в Лондоне можно будет купить мотокуртку, посвященную Владимиру Путину. Говорят, должна выдерживать 40-градусный мороз.
Подробнее — в материале программы «Итоги недели».
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