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Бесстыдники
    «Дружба, союз, космос»: тренд на кириллицу захватил модельеров по всему миру. дизайн, мода, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дружба, союз, космос»: тренд на кириллицу захватил модельеров по всему миру

    «Дружба, союз, космос»: тренд на кириллицу захватил модельеров по всему миру

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    «Дружба, союз, космос»: тренд на кириллицу захватил модельеров по всему миру

    «Дружба, союз, космос»: тренд на кириллицу захватил модельеров по всему миру

    «Дружба, союз, космос»: тренд на кириллицу захватил модельеров по всему миру

      В мире моды — новый тренд. Одежду начали расписывать русскоязычными надписями.

      Дизайнер Белла Потёмкина внедряет кириллицу в свои работы уже несколько сезонов. Особо популярны футболки, не оставляющие сомнений, кто перед вами (например, с надписью: богиня). Потёмкина недавно ездила на Миланскую неделю моды, посетители которой приятно удивили.

      Белла Потёмкина, дизайнер: «Очень много иностранных звезд ходят в толстовках и футболках с русскими принтами. Дружба, союз, космос — дружественные вдохновляющие слова».

      С нового года в Лондоне можно будет купить мотокуртку, посвященную Владимиру Путину. Говорят, должна выдерживать 40-градусный мороз.

      Подробнее — в материале программы «Итоги недели».

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