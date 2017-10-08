Восточная роскошь по-московски: детали исторического визита короля Саудовской Аравии

В Москве побывал король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз
аль-Сауд — хранитель двух святынь исламского мира. Первый в истории визит был обставлен с абсолютной роскошью и окутан невероятными подробностями, каждая цветистее другой.
Вся трасса до спецтерминала Внуково — в портретах короля и арабской вязи. В Москву он прилетел на своем самом большом в мире частном самолете — двухэтажном и, как говорят, с фонтаном посреди салона. Существуют только две фотографии его убранства. Его стоимость оценивают примерно в 650 миллионов долларов.
Вместе с ним — еще полсотни частных самолетиков поменьше с придворными и трап с эскалатором, который привезли за ним из королевства — 15 метров только в сложенном виде. Монтировали королевские техники. Но трап практически сразу замер, и королю пришлось идти пешком. И это в глазах его подданных не поломка, а демонстрация тем, кто говорит, что Салман стар, у него проблемы со здоровьем. Нет, он идет сам. Лимузин и сотни тонн багажа — это плюс к тому, что привезли еще неделю назад те, кто визит готовил.
Впервые в истории на время визита саудитам разрешили обустроить практически весь центр Москвы вокруг Тверской обустроить под королевскую резиденцию. Поскольку только свита — 1000 человек, все пятизвездочные отели в районе Тверской были заранее выкуплены. В номерах изменили не только мебель, но даже высоту ступеней на лестницах под королевские вкусы. В отелях было полностью изменено меню, а весь район был полностью передан саудовской охране.
И все бросились считать, сколько же стоит такой визит. Если по обычным ценам, то 3,5 млн долларов за четыре дня. Но король мог получить скидку в отеле, потому что выбрана сеть, которой владеет его племянник.
Жаркие переговоры шли и о еще одной детали. Придворные берегут здоровье короля. По дворцу он ездит только на гольф-машинке, сделанной королевскими механиками. Договаривались, что по Кремлевскому дворцу во время визита он тоже будет ездить, когда камеры не снимают. Придворные волновались — не слишком ли большой в Кремле зал для пеших прогулок короля. Но навстречу Владимиру Путину король шел королевской походкой. С российским лидером они знакомы еще с тех времен, когда Путин приезжал в Эр-Рияд, а король Салман был губернатором города.
Россия и Саудовская Аравия ссорились, мирились, оказывались по разные стороны баррикад, политика двух стран расходилась все дальше, и саудовское богатство уже работало на американском рынке. Но сейчас саудиты приняли концепцию, как слезть с нефтяной иглы, и за четыре дня подписали десятки документов с Россией. Позиции все еще разнятся по массе политических вопросов — особенно по Сирии, но по экономике Россия и Саудовская Аравия очень друг друга устраивают.
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Вместе с ним — еще полсотни частных самолетиков поменьше с придворными и трап с эскалатором, который привезли за ним из королевства — 15 метров только в сложенном виде. Монтировали королевские техники. Но трап практически сразу замер, и королю пришлось идти пешком. И это в глазах его подданных не поломка, а демонстрация тем, кто говорит, что Салман стар, у него проблемы со здоровьем. Нет, он идет сам. Лимузин и сотни тонн багажа — это плюс к тому, что привезли еще неделю назад те, кто визит готовил.
Впервые в истории на время визита саудитам разрешили обустроить практически весь центр Москвы вокруг Тверской обустроить под королевскую резиденцию. Поскольку только свита — 1000 человек, все пятизвездочные отели в районе Тверской были заранее выкуплены. В номерах изменили не только мебель, но даже высоту ступеней на лестницах под королевские вкусы. В отелях было полностью изменено меню, а весь район был полностью передан саудовской охране.
И все бросились считать, сколько же стоит такой визит. Если по обычным ценам, то 3,5 млн долларов за четыре дня. Но король мог получить скидку в отеле, потому что выбрана сеть, которой владеет его племянник.
Жаркие переговоры шли и о еще одной детали. Придворные берегут здоровье короля. По дворцу он ездит только на гольф-машинке, сделанной королевскими механиками. Договаривались, что по Кремлевскому дворцу во время визита он тоже будет ездить, когда камеры не снимают. Придворные волновались — не слишком ли большой в Кремле зал для пеших прогулок короля. Но навстречу Владимиру Путину король шел королевской походкой. С российским лидером они знакомы еще с тех времен, когда Путин приезжал в Эр-Рияд, а король Салман был губернатором города.
Россия и Саудовская Аравия ссорились, мирились, оказывались по разные стороны баррикад, политика двух стран расходилась все дальше, и саудовское богатство уже работало на американском рынке. Но сейчас саудиты приняли концепцию, как слезть с нефтяной иглы, и за четыре дня подписали десятки документов с Россией. Позиции все еще разнятся по массе политических вопросов — особенно по Сирии, но по экономике Россия и Саудовская Аравия очень друг друга устраивают.
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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