На Ставрополье разбился легкомоторный самолет: фото

В Ставропольском крае выясняют причины крушения легкомоторного самолета. Погибли два человека.
Инцидент произошел в поселке Пятигорском. Самолет после удара о землю загорелся. Находившиеся на борту члены экипажа погибли, сообщает ТАСС.
Служба спасения Предгорного района: «Предварительно установлен тип (самолета) — Як-54 с номером RA 1765G. В кабине — два тела, они обгорели, даже невозможно установить пол. Ждем следователей, криминалистов».
Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту крушения самолета. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Служба спасения Предгорного района: «Предварительно установлен тип (самолета) — Як-54 с номером RA 1765G. В кабине — два тела, они обгорели, даже невозможно установить пол. Ждем следователей, криминалистов».
Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту крушения самолета. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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