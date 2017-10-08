В Сети предложили канонизировать «святую и безгрешную» Поклонскую

В Интернете появилась петиция с просьбой канонизировать прижизненно депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая также известна как главная противница фильма «Матильда» Алексея Учителя.
Автор интернет-петиции Алексей Евстратов призывает общество поддержать кампанию по прижизненной канонизации экс-прокурора Крыма на сайте change.org. В тексте говорится, что Поклонская, «увидевшая мироточащий бюст Николая» одной из первых, должна быть причислена к лику святых за «борьбу со злом».
Из петиции: «Канонизация Натальи Поклонской поможет ей усилить борьбу над черными силами зла, пытающимися сломать многовековую традицию русского, российского народа и нашу святую православную веру».
Поклонская, напомним, призывает запретить «Матильду», утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства. Коллеги Поклонскую не поддержали. «Матильду», которая в официальный прокат выйдет 26 октября, показали депутатам Госдумы.
Как рассказал после сеанса глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, парламентариям понравился фильм, а их отношение к Николаю II стало «лучше, чем раньше».
Из петиции: «Канонизация Натальи Поклонской поможет ей усилить борьбу над черными силами зла, пытающимися сломать многовековую традицию русского, российского народа и нашу святую православную веру».
Поклонская, напомним, призывает запретить «Матильду», утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства. Коллеги Поклонскую не поддержали. «Матильду», которая в официальный прокат выйдет 26 октября, показали депутатам Госдумы.
Как рассказал после сеанса глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин, парламентариям понравился фильм, а их отношение к Николаю II стало «лучше, чем раньше».
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