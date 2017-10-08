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Новые русские сенсации

    В Сети предложили канонизировать «святую и безгрешную» Поклонскую

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    • Фото: РИА Новости, Макс Ветров
    В Сети предложили канонизировать «святую и безгрешную» Поклонскую

    В Сети предложили канонизировать «святую и безгрешную» Поклонскую

    В Сети предложили канонизировать «святую и безгрешную» Поклонскую
  • Фото: РИА Новости, Макс Ветров

    • В Интернете появилась петиция с просьбой канонизировать прижизненно депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая также известна как главная противница фильма «Матильда» Алексея Учителя.

    Автор интернет-петиции Алексей Евстратов призывает общество поддержать кампанию по прижизненной канонизации экс-прокурора Крыма на сайте change.org. В тексте говорится, что Поклонская, «увидевшая мироточащий бюст Николая» одной из первых, должна быть причислена к лику святых за «борьбу со злом».

    Из петиции: «Канонизация Натальи Поклонской поможет ей усилить борьбу над черными силами зла, пытающимися сломать многовековую традицию русского, российского народа и нашу святую православную веру».

    Поклонская, напомним, призывает запретить «Матильду», утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства. Коллеги Поклонскую не поддержали. «Матильду», которая в официальный прокат выйдет 26 октября, показали депутатам Госдумы.

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