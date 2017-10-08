Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации
    В Беслане открыли ипподром и провели первые за 13 лет скачки. Северная Осетия, кони и конный спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Беслане открыли ипподром и провели первые за 13 лет скачки

    В Беслане открыли ипподром и провели первые за 13 лет скачки

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    В Беслане открыли ипподром и провели первые за 13 лет скачки

    В Беслане открыли ипподром и провели первые за 13 лет скачки

      Центр российского конного спорта сегодня переместился в Северную Осетию. Бесланский ипподром после тринадцатилетнего простоя вновь готов принимать соревнования самого высокого уровня.

      Первые скачки на открывшемся после реконструкции ипподроме в Беслане проходят с кавказским размахом: зрелищно и колоритно, много гостей.

      Скачки верховой езды издавна считались дорогим, аристократичным мероприятием. Дамы в элегантных платьях и обязательно в шляпках подъезжали на фаэтоне прямо к трибуне. Эту традицию решили не нарушать, к своим местам подвозят всех женщин.

      В мероприятии задействованы лучшие лошади — скакуны резвой породы, выведенные в Англии.

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.

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