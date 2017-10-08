В Беслане открыли ипподром и провели первые за 13 лет скачки

Центр российского конного спорта сегодня переместился в Северную Осетию. Бесланский ипподром после тринадцатилетнего простоя вновь готов принимать соревнования самого высокого уровня.

Первые скачки на открывшемся после реконструкции ипподроме в Беслане проходят с кавказским размахом: зрелищно и колоритно, много гостей.



Скачки верховой езды издавна считались дорогим, аристократичным мероприятием. Дамы в элегантных платьях и обязательно в шляпках подъезжали на фаэтоне прямо к трибуне. Эту традицию решили не нарушать, к своим местам подвозят всех женщин.



В мероприятии задействованы лучшие лошади — скакуны резвой породы, выведенные в Англии.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.