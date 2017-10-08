В США прошли соревнования по перетаскиванию жен

В американском штате Вирджиния состоялся традиционный забег настоящих мужчин.

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США

Участники преодолевали дистанцию с собственными женами на плечах. Трассу щедро оснастили препятствиями, так что супругам приходилось крепко держаться друг за друга. Не ударить в грязь лицом — в буквальном смысле — тоже удалось не всем.



Победителя на финише ждали бурные аплодисменты зрителей и приз — 12 упаковок пива и чек на сумму, которая в пять раз превышает вес жены призера.