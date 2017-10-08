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    Митинг за единую Испанию собрал в Барселоне почти миллион человек. Испания, Каталония, митинги и протесты, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМитинг за единую Испанию собрал в Барселоне почти миллион человек

    Митинг за единую Испанию собрал в Барселоне почти миллион человек

    7 комментариев
    Митинг за единую Испанию собрал в Барселоне почти миллион человек

    Митинг за единую Испанию собрал в Барселоне почти миллион человек

    Митинг за единую Испанию собрал в Барселоне почти миллион человек

      Сегодня в центре Барселоны проходит массовая демонстрация под лозунгом «Хватит! Вернемся к здравому смыслу!». Сотни тысяч человек выступают против независимости Каталонии от Испании.

      Совсем недавно в самом сердце свободолюбивого региона митинговали за отделение от королевства. Но сейчас, как сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь, на акцию вышло то самое молчаливое большинство, которое проигнорировало референдум 1 октября и молчало всю эту неделю.

      На улицы Барселоны вышло даже больше людей, чем собирали сторонники независимости. Желавшие отделения выводили на улицы до 700 тысяч человек, сейчас же говорят более чем о 900 тысячах.

      Не исключено, что к юнионистам присоединились колеблющиеся граждане. Дело в том, что из региона стремительно уходит крупный бизнес, а значит, уйдут и налоги. Это подрывает идею каталонского референдума, организаторы которого называли свой регион самым богатым в стране и призывали к отделению от Испании.

      Подробности — в видеоматериале.

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