Митинг за единую Испанию собрал в Барселоне почти миллион человек

Сегодня в центре Барселоны проходит массовая демонстрация под лозунгом «Хватит! Вернемся к здравому смыслу!». Сотни тысяч человек выступают против независимости Каталонии от Испании.
Совсем недавно в самом сердце свободолюбивого региона митинговали за отделение от королевства. Но сейчас, как сообщает корреспондент НТВ Роман Соболь, на акцию вышло то самое молчаливое большинство, которое проигнорировало референдум 1 октября и молчало всю эту неделю.
На улицы Барселоны вышло даже больше людей, чем собирали сторонники независимости. Желавшие отделения выводили на улицы до 700 тысяч человек, сейчас же говорят более чем о 900 тысячах.
Не исключено, что к юнионистам присоединились колеблющиеся граждане. Дело в том, что из региона стремительно уходит крупный бизнес, а значит, уйдут и налоги. Это подрывает идею каталонского референдума, организаторы которого называли свой регион самым богатым в стране и призывали к отделению от Испании.
Подробности — в видеоматериале.
На улицы Барселоны вышло даже больше людей, чем собирали сторонники независимости. Желавшие отделения выводили на улицы до 700 тысяч человек, сейчас же говорят более чем о 900 тысячах.
Не исключено, что к юнионистам присоединились колеблющиеся граждане. Дело в том, что из региона стремительно уходит крупный бизнес, а значит, уйдут и налоги. Это подрывает идею каталонского референдума, организаторы которого называли свой регион самым богатым в стране и призывали к отделению от Испании.
Подробности — в видеоматериале.
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