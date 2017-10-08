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    Подразделения МЧС Приморья перевели в режим повышенной готовности из-за пожаров. МЧС, Приморье, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодразделения МЧС Приморья перевели в режим повышенной готовности из-за пожаров

    Подразделения МЧС Приморья перевели в режим повышенной готовности из-за пожаров

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    Подразделения МЧС Приморья перевели в режим повышенной готовности <nobr>из-за</nobr> пожаров

    Подразделения МЧС Приморья перевели в режим повышенной готовности из-за пожаров

    Подразделения МЧС Приморья перевели в режим повышенной готовности <nobr>из-за</nobr> пожаров

      В Приморском крае все подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности. Там бушуют природные пожары.

      Горят почти две тысячи гектаров леса. Пламя тушат и на земле, и с воздуха. Но ситуация остается крайне сложной: погода в регионе сухая и теплая, и огонь распространяется с огромной скоростью.

      Причиной пожаров называют человеческий фактор. Большая часть новых очагов возникает как раз в выходные, когда многие местные жители отправляются на природу.

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