В память о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе в небо выпустили белых голубей

В
Лас-Вегасе провели акцию в память о жертвах трагедии на музыкальном фестивале — в небо выпустили белых голубей.
Над зданием мэрии в Лас-Вегасе взлетели 58 птиц — по числу погибших при стрельбе.
Тем временем американские СМИ рассказали, что было написано в бумагах, которые нашли в номере убийцы. Как сообщается, он производил расчеты, в частности, выяснял, какова высота отеля и расстояние от окна до площади с людьми. С помощью этих данных преступник выбирал оптимальную траекторию для стрельбы.
Тем временем американские СМИ рассказали, что было написано в бумагах, которые нашли в номере убийцы. Как сообщается, он производил расчеты, в частности, выяснял, какова высота отеля и расстояние от окна до площади с людьми. С помощью этих данных преступник выбирал оптимальную траекторию для стрельбы.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
Комментарии