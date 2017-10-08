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    В память о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе в небо выпустили белых голубей. США, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ память о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе в небо выпустили белых голубей

    В память о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе в небо выпустили белых голубей

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    В память о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе в небо выпустили белых голубей

    В память о жертвах стрельбы в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> в небо выпустили белых голубей

      В Лас-Вегасе провели акцию в память о жертвах трагедии на музыкальном фестивале — в небо выпустили белых голубей.

      Над зданием мэрии в Лас-Вегасе взлетели 58 птиц — по числу погибших при стрельбе.

      Тем временем американские СМИ рассказали, что было написано в бумагах, которые нашли в номере убийцы. Как сообщается, он производил расчеты, в частности, выяснял, какова высота отеля и расстояние от окна до площади с людьми. С помощью этих данных преступник выбирал оптимальную траекторию для стрельбы.

      Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

      Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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