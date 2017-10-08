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    Над столицей Ганы поднялся огромный огненный гриб от взрыва: видео. Африка, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНад столицей Ганы поднялся огромный огненный гриб от взрыва: видео

    Над столицей Ганы поднялся огромный огненный гриб от взрыва: видео

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    Над столицей Ганы поднялся огромный огненный гриб от взрыва: видео

    Над столицей Ганы поднялся огромный огненный гриб от взрыва: видео

    Над столицей Ганы поднялся огромный огненный гриб от взрыва: видео

      Огненный гриб поднялся над городом Аккра — столицей африканского государства Гана.

      Мощный взрыв прогремел на станции сжижения природного газа. Огонь перекинулся и на две соседние автозаправки.

      Зарево было видно за километры, в ближайших районах объявили эвакуацию. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 35 пострадали. Причиной взрыва называют использование открытого огня для приготовления пищи на территории станции.

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