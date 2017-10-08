Над столицей Ганы поднялся огромный огненный гриб от взрыва: видео

Огненный гриб поднялся над городом Аккра — столицей африканского государства Гана.

1076 Африка

взрывы

пожары

Мощный взрыв прогремел на станции сжижения природного газа. Огонь перекинулся и на две соседние автозаправки.



Зарево было видно за километры, в ближайших районах объявили эвакуацию. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще 35 пострадали. Причиной взрыва называют использование открытого огня для приготовления пищи на территории станции.