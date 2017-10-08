Пожар на юго-западе Москвы ликвидирован

Площадь возгорания на улице Обручева составила 50 квадратных метров.
Пожар, который произошел на стройке на юго-западе столицы, был потушен. В МЧС уточнили, что в доме №3 на улице Обручева горели строительные леса и стройматериалы.
ГУ МЧС по Москве: «Возгорание ликвидировано, его площадь составила 50 кв. метров».
Между тем источник в экстренных службах столицы добавил, что из здания, в котором случилось возгорание, эвакуировали 48 строителей. А в МЧС заверили, что угрозы задымления на стройке после пожара нет, передает ТАСС.
Возгорание на улице Обручева сняли на видео. На кадрах видно, что с места пожара в небо поднимался густой столб черного дыма.
ГУ МЧС по Москве: «Возгорание ликвидировано, его площадь составила 50 кв. метров».
Между тем источник в экстренных службах столицы добавил, что из здания, в котором случилось возгорание, эвакуировали 48 строителей. А в МЧС заверили, что угрозы задымления на стройке после пожара нет, передает ТАСС.
Возгорание на улице Обручева сняли на видео. На кадрах видно, что с места пожара в небо поднимался густой столб черного дыма.
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