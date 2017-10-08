Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…

    Пожар на юго-западе Москвы ликвидирован

    комментировать

    Пожар на юго-западе Москвы ликвидирован

    Пожар на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы ликвидирован

    Площадь возгорания на улице Обручева составила 50 квадратных метров.

    Пожар, который произошел на стройке на юго-западе столицы, был потушен. В МЧС уточнили, что в доме №3 на улице Обручева горели строительные леса и стройматериалы.

    ГУ МЧС по Москве: «Возгорание ликвидировано, его площадь составила 50 кв. метров».

    Между тем источник в экстренных службах столицы добавил, что из здания, в котором случилось возгорание, эвакуировали 48 строителей. А в МЧС заверили, что угрозы задымления на стройке после пожара нет, передает ТАСС.

    смотретьНа юго-западе Москвы вспыхнули строительные леса
    На юго-западе Москвы вспыхнули строительные леса
    Возгорание на улице Обручева сняли на видео. На кадрах видно, что с места пожара в небо поднимался густой столб черного дыма.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru