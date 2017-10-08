«Позор российского футбола»: у комментатора сдали нервы во время матча ПФЛ

Матч первенства Профессиональной футбольной лиги между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» обернулся грандиозным скандалом.
Из-за ряда грубых ошибок судьи комментатор встречи назвал происходящее позором и отказался продолжать работу.
Видео эмоциональной реакции комментатора на решения главного арбитра встречи облетело Интернет. Скандал разразился на 65-й минуте встречи, когда главный судья Пётр Мирошниченко не назначил пенальти в ворота «Текстильщика», посчитав, что вратарь команды сбил соперника за пределами штрафной.
Комментировавший встречу пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский своего возмущения скрывать не стал: «Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший <…> Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко!».
Когда во время исполнения штрафного удара один из игроков «Текстильщика» сыграл рукой, а арбитр этот момент проигнорировал, у Никольского окончательно сдали нервы: «Это позор российского футбола!» Коллеги попытались его успокоить, но тот еще раз повторил, что «это позорище», и со словами «смотрите футбол без комментатора» покинул эфир.
«Судейским произволом» произошедшее назвал и экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Матч в итоге завершился со счетом 1:1. Владимирское «Торпедо» подало протест в связи с качеством судейства, а ПФЛ пообещала направить соответствующий запрос в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Кроме того, в ПФЛ сообщили, что обратятся в «Торпедо» с просьбой разобраться с поведением комментатора.
Комментировавший встречу пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский своего возмущения скрывать не стал: «Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший <…> Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко!».
Когда во время исполнения штрафного удара один из игроков «Текстильщика» сыграл рукой, а арбитр этот момент проигнорировал, у Никольского окончательно сдали нервы: «Это позор российского футбола!» Коллеги попытались его успокоить, но тот еще раз повторил, что «это позорище», и со словами «смотрите футбол без комментатора» покинул эфир.
«Судейским произволом» произошедшее назвал и экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Сегодня был свидетелем судейского произвола арбитра Мирошниченко #ТорпедоВладимир — #ТекстильщикИваново— ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) October 6, 2017
Ретвит, если пенальти
Лайк, если нет pic.twitter.com/SKtn4cFUbF
Матч в итоге завершился со счетом 1:1. Владимирское «Торпедо» подало протест в связи с качеством судейства, а ПФЛ пообещала направить соответствующий запрос в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Кроме того, в ПФЛ сообщили, что обратятся в «Торпедо» с просьбой разобраться с поведением комментатора.
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