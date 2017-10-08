«Позор российского футбола»: у комментатора сдали нервы во время матча ПФЛ

Сегодня был свидетелем судейского произвола арбитра Мирошниченко #ТорпедоВладимир — #ТекстильщикИваново

Ретвит, если пенальти

Лайк, если нет pic.twitter.com/SKtn4cFUbF — ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) October 6, 2017

Видео эмоциональной реакции комментатора на решения главного арбитра встречи облетело Интернет. Скандал разразился на 65-й минуте встречи, когда главный судья Пётр Мирошниченко не назначил пенальти в ворота «Текстильщика», посчитав, что вратарь команды сбил соперника за пределами штрафной.Комментировавший встречу пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский своего возмущения скрывать не стал: «Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший <…> Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. Позорнейшее решение Мирошниченко!».Когда во время исполнения штрафного удара один из игроков «Текстильщика» сыграл рукой, а арбитр этот момент проигнорировал, у Никольского окончательно сдали нервы: «Это позор российского футбола!» Коллеги попытались его успокоить, но тот еще раз повторил, что «это позорище», и со словами «смотрите футбол без комментатора» покинул эфир.«Судейским произволом» произошедшее назвал и экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.Матч в итоге завершился со счетом 1:1. Владимирское «Торпедо» подало протест в связи с качеством судейства, а ПФЛ пообещала направить соответствующий запрос в департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза.Кроме того, в ПФЛ сообщили, что обратятся в «Торпедо» с просьбой разобраться с поведением комментатора.