Иран пригрозил приравнять армию США к «Исламскому государству»

В Иране не исключают, что американская армия может быть поставлена в один ряд с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».
Это произойдет, если иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет причислен Вашингтоном к экстремистским организациям.
Мохаммад Али Джафари, командующий Корпусом: «Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций».
По словам Джафари, принятие новых ограничительных мер в отношении Ирана будет фактически означать выход США из соглашения по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.
Мохаммад Али Джафари: «Если санкции вступят в силу, то США надо будет вывести свои военные базы за 2 тыс. км от иранской территории, за расстояние, которое могут покрыть иранские ракеты».
Как ожидается, Дональд Трамп может в ближайшее время объявить об аннулировании так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По мнению президента США, она «не отвечает национальным интересам страны». Глава Белого дома представит стратегию в отношении Тегерана 12 октября.
Сегодня Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес иранских властей, заявив, что они финансируют КНДР. В Москве выразили надежду, что окончательное решение американского президента по ядерной сделке с Ираном будет взвешенным.
Мохаммад Али Джафари, командующий Корпусом: «Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций».
По словам Джафари, принятие новых ограничительных мер в отношении Ирана будет фактически означать выход США из соглашения по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.
Мохаммад Али Джафари: «Если санкции вступят в силу, то США надо будет вывести свои военные базы за 2 тыс. км от иранской территории, за расстояние, которое могут покрыть иранские ракеты».
Как ожидается, Дональд Трамп может в ближайшее время объявить об аннулировании так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По мнению президента США, она «не отвечает национальным интересам страны». Глава Белого дома представит стратегию в отношении Тегерана 12 октября.
Сегодня Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес иранских властей, заявив, что они финансируют КНДР. В Москве выразили надежду, что окончательное решение американского президента по ядерной сделке с Ираном будет взвешенным.
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