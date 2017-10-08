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    Иран пригрозил приравнять армию США к «Исламскому государству»

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    Иран пригрозил приравнять армию США к «Исламскому государству»

    Иран пригрозил приравнять армию США к «Исламскому государству»

    В Иране не исключают, что американская армия может быть поставлена в один ряд с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

    Это произойдет, если иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) будет причислен Вашингтоном к экстремистским организациям.

    Мохаммад Али Джафари, командующий Корпусом: «Америка сделает очередную глупость, если внесет КСИР в список террористических организаций».

    По словам Джафари, принятие новых ограничительных мер в отношении Ирана будет фактически означать выход США из соглашения по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.

    Мохаммад Али Джафари: «Если санкции вступят в силу, то США надо будет вывести свои военные базы за 2 тыс. км от иранской территории, за расстояние, которое могут покрыть иранские ракеты».

    Как ожидается, Дональд Трамп может в ближайшее время объявить об аннулировании так называемой ядерной сделки с Ираном, заключенной с исламской республикой в 2015 году. По мнению президента США, она «не отвечает национальным интересам страны». Глава Белого дома представит стратегию в отношении Тегерана 12 октября.

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    Лавров надеется на взвешенное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном
    Сегодня Трамп выступил с новыми обвинениями в адрес иранских властей, заявив, что они финансируют КНДР. В Москве выразили надежду, что окончательное решение американского президента по ядерной сделке с Ираном будет взвешенным.

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