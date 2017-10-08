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    Сбивший пешеходов в Лондоне водитель отпущен из-под стражи

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    Сбивший пешеходов в Лондоне водитель отпущен <nobr>из-под</nobr> стражи

    Сбивший пешеходов в Лондоне водитель отпущен из-под стражи

    Сбивший пешеходов в Лондоне водитель отпущен <nobr>из-под</nobr> стражи
  • Фото: Associated Press © 2017, Henry Vaughan

    • Полиция Лондона отпустила виновника ДТП у Музея естествознания. Но правоохранители продолжают расследование.

    В пресс-службе Скотленд-Ярда сообщили, что 47-летний водитель, накануне сбивший группу пешеходов в районе Южный Кенсингтон, отпущен на свободу. В полиции подчеркнули, что расследование случившегося продолжается — следователи собирают информацию о ДТП у музея, передает ТАСС.

    Пресс-служба Скотленд-Ярда: «Он был отпущен из-под стражи, в то время как расследование продолжается».

    В полиции уточнили, что при аварии пострадали 11 человек, в том числе сам виновник ДТП. В больницы были доставлены девять человек, среди них оказался и водитель.

    Пресс-служба Скотленд-Ярда: «Большая часть пострадавших на данный момент выписана, ни у кого из них нет серьезных травм».

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    Напомним, мужчина за рулем черной машины в субботу днем выехал на пешеходную зону в центре Лондона. Он сбил группу прохожих в районе перекрестка улиц Эксибишн-роуд и Кромвель-роуд. Автомобиль остановился возле здания Музея естествознания. Водитель был задержан на месте.

    Власти квалифицировали случившееся как обычное ДТП, исключив версию теракта.

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