«США не могут простить нам БРИКС»: эксклюзивное интервью экс-президента Бразилии

Экс-президент Бразилии Дилма Русеф, которой год назад объявили импичмент, называет его госпереворотом. В Бразилии сейчас такой политический кризис, что генералы уже заявляют: нужна военная хунта, иначе страна развалится.
Дилма Русеф знает, что такое хунта — в 70-е она отсидела в тюрьме, где ее пытали. И для нее то, что может произойти сейчас, — страшный сон. В интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой Дилма Русеф выразила надежду, что военные, несмотря на случившийся госпереворот, не пойдут против конституции.
Дилма Русеф: «Мы слишком высокой ценой построили демократию, мы слишком хорошо помним, что такое хунта».
По мнению экс-президента Бразилии, во всех событиях последних лет на территории Латинской Америки прослеживается очевидный североамериканский след.
Дилма Русеф: «Посмотрите, какая выстраивается цепочка — мы прекратили плыть по течению, мы прекратили слушать наших очень развитых соседей в Северной Америке, мы начали масштабные изменения по всей Латинской Америке, и начался кризис. В одних странах случились госперевороты, как в Бразилии и в Парагвае, в других — к власти привели тех, кто ориентируется на американцев. Хуже всех Венесуэле — там нагнетается кризис, и там любое вмешательство погрузит всю страну в гражданскую войну. И когда Трамп предлагает устроить интервенцию в Венесуэлу, это чудовищно».
Русеф подчеркнула: свергнувшее ее правительство — незаконное, и именно оно разрешило американским военным дислоцироваться на границе с Венесуэлой.
Дилма Русеф: «Даже во времена хунты такого не было, чтобы чужие войска заходили на нашу территорию. Это провокация. И президент США приказывает президенту Бразилии принять решительные меры против Венесуэлы. Это что? Венесуэле готовят судьбу Сирии — когда оппозицию законной власти по умолчанию объявили демократическими силами и поддержали, а на самом деле они поддержали ИГИЛ („Исламское государство“, запрещено в РФ)».
Дилма Русеф — ярый сторонник участия Бразилии в БРИКС — экономическом союзе с Россией, Китаем, Индией и Южной Америкой. Экс-президент уверена, что Агентство национальной безопасности США прослушивало ее телефон и кабинет из-за недовольства Вашингтона «политической непокорностью» БРИКС.
Дилма Русеф: «Я даже не о вторжении в частную жизнь, я про попытку доступа к правительственной информации — за политическую непокорность и за конкуренцию на нефтяном рынке. Мне готовили импичмент, и спецслужбы хотели знать все. Но я уверена, что им не удалось главное — скрыть свое недовольство тем, что БРИКС существует, что он как магнит, притягивающий всех, как пример, что можно быть независимыми, что можно перейти от слов к делу. Страны БРИКС начали влиять на свои регионы. Вся Латинская Америка захотела работать с ними. Наши идеи начали выходить за рамки блока и распространяться, как круги по воде. Мы смогли создать новый миропорядок, и нам этого не могут простить».
По мнению Русеф, «основные удары уже нанесены».
Дилма Русеф: «Сейчас будет делаться все, чтобы к власти пришли проамериканские консерваторы — всюду, где расчищены поля. Я уверена, что Бразилия выстоит. Венесуэле сложнее. Если там случится военный переворот, это погрузит в хаос весь регион».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Дилма Русеф: «Мы слишком высокой ценой построили демократию, мы слишком хорошо помним, что такое хунта».
По мнению экс-президента Бразилии, во всех событиях последних лет на территории Латинской Америки прослеживается очевидный североамериканский след.
Дилма Русеф: «Посмотрите, какая выстраивается цепочка — мы прекратили плыть по течению, мы прекратили слушать наших очень развитых соседей в Северной Америке, мы начали масштабные изменения по всей Латинской Америке, и начался кризис. В одних странах случились госперевороты, как в Бразилии и в Парагвае, в других — к власти привели тех, кто ориентируется на американцев. Хуже всех Венесуэле — там нагнетается кризис, и там любое вмешательство погрузит всю страну в гражданскую войну. И когда Трамп предлагает устроить интервенцию в Венесуэлу, это чудовищно».
Русеф подчеркнула: свергнувшее ее правительство — незаконное, и именно оно разрешило американским военным дислоцироваться на границе с Венесуэлой.
Дилма Русеф: «Даже во времена хунты такого не было, чтобы чужие войска заходили на нашу территорию. Это провокация. И президент США приказывает президенту Бразилии принять решительные меры против Венесуэлы. Это что? Венесуэле готовят судьбу Сирии — когда оппозицию законной власти по умолчанию объявили демократическими силами и поддержали, а на самом деле они поддержали ИГИЛ („Исламское государство“, запрещено в РФ)».
Дилма Русеф — ярый сторонник участия Бразилии в БРИКС — экономическом союзе с Россией, Китаем, Индией и Южной Америкой. Экс-президент уверена, что Агентство национальной безопасности США прослушивало ее телефон и кабинет из-за недовольства Вашингтона «политической непокорностью» БРИКС.
Дилма Русеф: «Я даже не о вторжении в частную жизнь, я про попытку доступа к правительственной информации — за политическую непокорность и за конкуренцию на нефтяном рынке. Мне готовили импичмент, и спецслужбы хотели знать все. Но я уверена, что им не удалось главное — скрыть свое недовольство тем, что БРИКС существует, что он как магнит, притягивающий всех, как пример, что можно быть независимыми, что можно перейти от слов к делу. Страны БРИКС начали влиять на свои регионы. Вся Латинская Америка захотела работать с ними. Наши идеи начали выходить за рамки блока и распространяться, как круги по воде. Мы смогли создать новый миропорядок, и нам этого не могут простить».
По мнению Русеф, «основные удары уже нанесены».
Дилма Русеф: «Сейчас будет делаться все, чтобы к власти пришли проамериканские консерваторы — всюду, где расчищены поля. Я уверена, что Бразилия выстоит. Венесуэле сложнее. Если там случится военный переворот, это погрузит в хаос весь регион».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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