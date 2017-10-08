Двойные стандарты. Тут вам не там!
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Двойные стандарты. Тут вам не там!

    Сирийская армия окружила боевиков в городе Маядин

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    • Фото: Reuters © 2017, Khalil Ashawi
    Сирийская армия окружила боевиков в городе Маядин

    Сирийская армия окружила боевиков в городе Маядин

    Сирийская армия окружила боевиков в городе Маядин
  • Фото: Reuters © 2017, Khalil Ashawi

    • Правительственные силы берут в кольцо террористов в районе сирийского Аль-Маядина.

    Сирийская армия проводит операцию против боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) в Аль-Маядине — одном из крупнейших оплотов боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

    По данным агентства SANA, которое ссылается на военный источник, подразделения сирийской армии взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата. Также военным удалось окружить террористов в городе Маядин.

    В свою очередь осведомленный источник РИА Новости на месте сообщает, что штурмовые отряды сирийской армии ведут зачистку на западных окраинах Маядина.

    Аль-Маядин находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Он служит форпостом террористов. Отсюда боевики перебрасывают свои силы к административному центру провинции и на трассу, ведущую в Пальмиру.

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