Сирийская армия окружила боевиков в городе Маядин

Правительственные силы берут в кольцо террористов в районе сирийского
Аль-Маядина.
Сирийская армия проводит операцию против боевиков ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) в Аль-Маядине — одном из крупнейших оплотов боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.
По данным агентства SANA, которое ссылается на военный источник, подразделения сирийской армии взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата. Также военным удалось окружить террористов в городе Маядин.
В свою очередь осведомленный источник РИА Новости на месте сообщает, что штурмовые отряды сирийской армии ведут зачистку на западных окраинах Маядина.
Аль-Маядин находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Он служит форпостом террористов. Отсюда боевики перебрасывают свои силы к административному центру провинции и на трассу, ведущую в Пальмиру.
По данным агентства SANA, которое ссылается на военный источник, подразделения сирийской армии взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата. Также военным удалось окружить террористов в городе Маядин.
В свою очередь осведомленный источник РИА Новости на месте сообщает, что штурмовые отряды сирийской армии ведут зачистку на западных окраинах Маядина.
Аль-Маядин находится на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Он служит форпостом террористов. Отсюда боевики перебрасывают свои силы к административному центру провинции и на трассу, ведущую в Пальмиру.
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