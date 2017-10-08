Двойные стандарты. Тут вам не там!
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Двойные стандарты. Тут вам не там!
    Врио главы Дагестана прокомментировал инцидент с лихачом и кортежем министра. ДТП, Дагестан, драки и избиения, задержание. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрио главы Дагестана прокомментировал инцидент с лихачом и кортежем министра

    Врио главы Дагестана прокомментировал инцидент с лихачом и кортежем министра

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    Врио главы Дагестана прокомментировал инцидент с лихачом и кортежем министра

    Врио главы Дагестана прокомментировал инцидент с лихачом и кортежем министра

    Врио главы Дагестана прокомментировал инцидент с лихачом и кортежем министра

      Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что следит за ситуацией с водителем, не уступившим дорогу кортежу главы МВД региона.

      Инцидент он прокомментировал в интервью телеканалу «360».

      Владимир Васильев: «Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю».

      Ранее в Сети появилось видео, на котором автомобиль BMW выезжает на встречную полосу, преграждая тем самым дорогу министерскому кортежу. Затем между нарушителем и охраной главы МВД произошла потасовка. В итоге, судя по кадрам, мужчину затолкали в одну из машин.

      В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что мужчина задержан в Махачкале, несмотря на то, что инцидент с кортежем произошел в Каспийске.

      По данным дагестанской полиции, водитель, не уступивший дорогу кортежу, попытался скрыться на высокой скорости, создав при этом ряд аварийных ситуаций. На предложение остановиться он не реагировал. В итоге погоня продолжалась до Махачкалы, где нарушителя остановили на центральной улице.

      В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Также он многократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

      Решается вопрос о привлечении задержанного к административной ответственности. При этом руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание лихача.

      Эксклюзивное интервью врио главы Дагестана Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье вечером в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ. Начало программы — в 19:00 по московскому времени.

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