Врио главы Дагестана прокомментировал инцидент с лихачом и кортежем министра

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что следит за ситуацией с водителем, не уступившим дорогу кортежу главы МВД региона.
Инцидент он прокомментировал в интервью телеканалу «360».
Владимир Васильев: «Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю».
Ранее в Сети появилось видео, на котором автомобиль BMW выезжает на встречную полосу, преграждая тем самым дорогу министерскому кортежу. Затем между нарушителем и охраной главы МВД произошла потасовка. В итоге, судя по кадрам, мужчину затолкали в одну из машин.
В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что мужчина задержан в Махачкале, несмотря на то, что инцидент с кортежем произошел в Каспийске.
По данным дагестанской полиции, водитель, не уступивший дорогу кортежу, попытался скрыться на высокой скорости, создав при этом ряд аварийных ситуаций. На предложение остановиться он не реагировал. В итоге погоня продолжалась до Махачкалы, где нарушителя остановили на центральной улице.
В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Также он многократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Решается вопрос о привлечении задержанного к административной ответственности. При этом руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание лихача.
Эксклюзивное интервью врио главы Дагестана Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье вечером в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ. Начало программы — в 19:00 по московскому времени.
Владимир Васильев: «Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю».
Ранее в Сети появилось видео, на котором автомобиль BMW выезжает на встречную полосу, преграждая тем самым дорогу министерскому кортежу. Затем между нарушителем и охраной главы МВД произошла потасовка. В итоге, судя по кадрам, мужчину затолкали в одну из машин.
В правоохранительных органах региона РИА Новости рассказали, что мужчина задержан в Махачкале, несмотря на то, что инцидент с кортежем произошел в Каспийске.
По данным дагестанской полиции, водитель, не уступивший дорогу кортежу, попытался скрыться на высокой скорости, создав при этом ряд аварийных ситуаций. На предложение остановиться он не реагировал. В итоге погоня продолжалась до Махачкалы, где нарушителя остановили на центральной улице.
В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Также он многократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Решается вопрос о привлечении задержанного к административной ответственности. При этом руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку в отношении сотрудников полиции, проводивших задержание лихача.
Эксклюзивное интервью врио главы Дагестана Владимиром Васильевым смотрите в воскресенье вечером в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на НТВ. Начало программы — в 19:00 по московскому времени.
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