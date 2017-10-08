Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    Сестры Даны Борисовой стыдятся знаменитой родственницы. знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСестры Даны Борисовой стыдятся знаменитой родственницы

    Сестры Даны Борисовой стыдятся знаменитой родственницы

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    Сестры Даны Борисовой стыдятся знаменитой родственницы

    Сестры Даны Борисовой стыдятся знаменитой родственницы

    Сестры Даны Борисовой стыдятся знаменитой родственницы

      Дана Борисова отказалась от сестер. Впервые младшая сестра звезды рассказала, кто испортил их отношения.

      Родной сестре Даны Борисовой по отцу — 18, она на 23 года младше знаменитой родственницы. Своими светлыми волосами, овалом лица, формой носа и губ Лера очень похожа на Дану до пластики.

      Свою дружбу звездной родственнице младшая сестра не навязывает и старается не говорить лишний раз, что Дана Борисова — ее родная кровь.

      Кроме сводной сестры Леры, у знаменитой телеблондинки есть еще одна сестра. Ксения Борисова приходится Дане родной и по отцу, и по матери. Но звезда и ее знать не желает. Старшая сестра стыдится своего родства с Даной Борисовой. Скандальная слава ей не нужна.

      Валерия, сестра Даны Борисовой: «Она действительно не хочет, чтобы люди знали, что ее сестра — Дана Борисова. Может она и права, потому что я тоже в этом большого смысла не вижу. Что мне гордиться тем, что моя сестра что-то сделала».

      Почему Дана Борисова отказывается от сестер? Кто виноват в семейных склоках? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».

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