Сестры Даны Борисовой стыдятся знаменитой родственницы

Дана Борисова отказалась от сестер. Впервые младшая сестра звезды рассказала, кто испортил их отношения.
Родной сестре Даны Борисовой по отцу — 18, она на 23 года младше знаменитой родственницы. Своими светлыми волосами, овалом лица, формой носа и губ Лера очень похожа на Дану до пластики.
Свою дружбу звездной родственнице младшая сестра не навязывает и старается не говорить лишний раз, что Дана Борисова — ее родная кровь.
Кроме сводной сестры Леры, у знаменитой телеблондинки есть еще одна сестра. Ксения Борисова приходится Дане родной и по отцу, и по матери. Но звезда и ее знать не желает. Старшая сестра стыдится своего родства с Даной Борисовой. Скандальная слава ей не нужна.
Валерия, сестра Даны Борисовой: «Она действительно не хочет, чтобы люди знали, что ее сестра — Дана Борисова. Может она и права, потому что я тоже в этом большого смысла не вижу. Что мне гордиться тем, что моя сестра что-то сделала».
Почему Дана Борисова отказывается от сестер? Кто виноват в семейных склоках? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Свою дружбу звездной родственнице младшая сестра не навязывает и старается не говорить лишний раз, что Дана Борисова — ее родная кровь.
Кроме сводной сестры Леры, у знаменитой телеблондинки есть еще одна сестра. Ксения Борисова приходится Дане родной и по отцу, и по матери. Но звезда и ее знать не желает. Старшая сестра стыдится своего родства с Даной Борисовой. Скандальная слава ей не нужна.
Валерия, сестра Даны Борисовой: «Она действительно не хочет, чтобы люди знали, что ее сестра — Дана Борисова. Может она и права, потому что я тоже в этом большого смысла не вижу. Что мне гордиться тем, что моя сестра что-то сделала».
Почему Дана Борисова отказывается от сестер? Кто виноват в семейных склоках? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Комментарии