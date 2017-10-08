«Сестра» Пугачёвой собрала звездных друзей на юбилей

А годы летят,наши годы,как птицы летят…..и ваши тоже,кстати.Радуйтесь каждому дню.#Алина Редель иАлла Пугачева.# Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Окт 5 2017 в 1:55 PDT

На юбилее подруги Примадонны — золотой состав российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, семья Буйновых, Валентин Юдашкин с женой, и, конечно, Максим Галкин с Аллой Пугачёвой. В модный ресторан азиатской кухни подруги, не сговариваясь, приехали в платьях красного цвета.Примадонна одной из первых поздравила свою подругу. В соцсети она выложила архивное фото.Возможно, этот знаменательный снимок сделан вскоре после знакомства. По словам окружения, Пугачёва и Рёдель встретились на вечеринке у общих друзей. Певица переживала личную драму, Алина Рёдель поговорила с ней по душам не как со звездой, а как с обычной женщиной. С тех пор они — не разлей вода.Примадонна желает Алине Рёдель как можно скорее понянчить внучат. И признается, что Алина для нее давно не просто подруга, а сестра.