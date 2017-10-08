Звезды сошлись
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Звезды сошлись
    «Сестра» Пугачёвой собрала звездных друзей на юбилей. Пугачёва, артисты, знаменитости, эксклюзив, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Сестра» Пугачёвой собрала звездных друзей на юбилей

    «Сестра» Пугачёвой собрала звездных друзей на юбилей

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    «Сестра» Пугачёвой собрала звездных друзей на юбилей

    «Сестра» Пугачёвой собрала звездных друзей на юбилей

    «Сестра» Пугачёвой собрала звездных друзей на юбилей

      Алла Пугачёва отметила 80-летие лучшей подруги Алины Рёдель.

      На юбилее подруги Примадонны — золотой состав российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, семья Буйновых, Валентин Юдашкин с женой, и, конечно, Максим Галкин с Аллой Пугачёвой. В модный ресторан азиатской кухни подруги, не сговариваясь, приехали в платьях красного цвета.

      Примадонна одной из первых поздравила свою подругу. В соцсети она выложила архивное фото.



      Возможно, этот знаменательный снимок сделан вскоре после знакомства. По словам окружения, Пугачёва и Рёдель встретились на вечеринке у общих друзей. Певица переживала личную драму, Алина Рёдель поговорила с ней по душам не как со звездой, а как с обычной женщиной. С тех пор они — не разлей вода.

      Примадонна желает Алине Рёдель как можно скорее понянчить внучат. И признается, что Алина для нее давно не просто подруга, а сестра.

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