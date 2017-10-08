Индия vs Узбекистан: куда отправиться за восточной сказкой

Корреспонденты программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» продолжают искать места для лучшего отдыха. Один из них отправился в путешествие в страну бывшего Советского Союза, а второй — в Южную Азию. Каждый из них постарался отдохнуть как можно дешевле и как можно лучше.
В Узбекистане вас ждет экзотика восточных базаров, древнейшая архитектура и, конечно, самый вкусный в мире плов. При этом цены в этой стране — невысокие.
Многие считают Бухару едва ли не главной достопримечательностью всего Узбекистана. По крайней мере, если хотите оказаться в восточной сказке, вам сюда. Такое ощущение, что за 2500 лет (примерно столько насчитали Бухаре) город совсем не изменился. Хотя все это великолепие возводили в разные века.
Узбекистан — это не только потрясающая кухня и сказочная архитектура. Природа здесь — тоже что надо. Всего час езды от Ташкента — и вы в Чимганских горах. Зимой здесь катаются на горных лыжах, а пока снег не выпал, развлекаются аэронавты.
Не стоит забывать, что при отдыхе в Узбекистане надежней всего останавливаться в гостиницах, а не снимать квартиру у частников. Только отель выдает регистрацию — ее нужно предъявлять при выезде. Так что на жилье сэкономить не удастся — две ночи в отеле обойдутся в 6900 рублей.
Что касается Индии, то среди россиян это суперпопулярное направление. Сюда едут, чтобы найти себя или обрести совершенно новый опыт. Здесь самые грязные улицы, зато самый яркий кинематограф. Индусы не признают санитарные нормы, а с микробами борются с помощью жгучих специй.
Индия — крупнейший мировой поставщик одежды, здесь умело подделывают все известные бренды, а женщины веками не снимают сари. Люди живут в ужасной нищите и при этом всегда улыбаются. Этим позитивом можно зарядиться на всю жизнь вперед.
В Мумбаи вы сможете побывать на родине «Миллионера из трущоб», нелегально попасть на съемочную площадку Болливуда и поторговаться на рынке Кроуфорд, однако отели в городе дорогие и не отличаются высоким качеством.
Цены в индийских ресторанах приятно удивляют, все горячее — по 190–200 рублей. Но всегда стоит помнить, что no spicy в Индии ничего не значит! Без перца здесь предлагают только пресные лепешки и воду.
Целой жизни мало, чтобы узнать об Индии все. Но если решите увидеть Тадж-Махал, то ради нового чуда света придется доехать до Агры, а значит — трястись в грязном поезде 15 часов.
Подробности — выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Многие считают Бухару едва ли не главной достопримечательностью всего Узбекистана. По крайней мере, если хотите оказаться в восточной сказке, вам сюда. Такое ощущение, что за 2500 лет (примерно столько насчитали Бухаре) город совсем не изменился. Хотя все это великолепие возводили в разные века.
Узбекистан — это не только потрясающая кухня и сказочная архитектура. Природа здесь — тоже что надо. Всего час езды от Ташкента — и вы в Чимганских горах. Зимой здесь катаются на горных лыжах, а пока снег не выпал, развлекаются аэронавты.
Не стоит забывать, что при отдыхе в Узбекистане надежней всего останавливаться в гостиницах, а не снимать квартиру у частников. Только отель выдает регистрацию — ее нужно предъявлять при выезде. Так что на жилье сэкономить не удастся — две ночи в отеле обойдутся в 6900 рублей.
Что касается Индии, то среди россиян это суперпопулярное направление. Сюда едут, чтобы найти себя или обрести совершенно новый опыт. Здесь самые грязные улицы, зато самый яркий кинематограф. Индусы не признают санитарные нормы, а с микробами борются с помощью жгучих специй.
Индия — крупнейший мировой поставщик одежды, здесь умело подделывают все известные бренды, а женщины веками не снимают сари. Люди живут в ужасной нищите и при этом всегда улыбаются. Этим позитивом можно зарядиться на всю жизнь вперед.
В Мумбаи вы сможете побывать на родине «Миллионера из трущоб», нелегально попасть на съемочную площадку Болливуда и поторговаться на рынке Кроуфорд, однако отели в городе дорогие и не отличаются высоким качеством.
Цены в индийских ресторанах приятно удивляют, все горячее — по 190–200 рублей. Но всегда стоит помнить, что no spicy в Индии ничего не значит! Без перца здесь предлагают только пресные лепешки и воду.
Целой жизни мало, чтобы узнать об Индии все. Но если решите увидеть Тадж-Махал, то ради нового чуда света придется доехать до Агры, а значит — трястись в грязном поезде 15 часов.
Подробности — выпуске программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
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