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    В Москве у гендиректора фирмы украли ювелирные изделия на 2 млн рублей

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    В Москве у гендиректора фирмы украли ювелирные изделия на 2 млн рублей

    В Москве у гендиректора фирмы украли ювелирные изделия на 2 млн рублей

    Кража произошла накануне вечером в ресторане, который находится в Восточном Бирюлёве.

    В полицию обратился гендиректор одной из коммерческих фирм. Он рассказал, что у него похитили ювелирные украшения, которые он оставил без присмотра в ресторане. Заведение, в котором произошла кража, располагается по адресу: Бирюлёвская улица, дом 38, корпус 3.

    Сотрудник пресс-службы столичной полиции: «Неизвестный похитил оставленные без присмотра ювелирные изделия».

    По данным полиции, стоимость украденного — два миллиона рублей, передает ТАСС. Правоохранители возбудили дело по статье «Кража».

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