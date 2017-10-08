В Москве у гендиректора фирмы украли ювелирные изделия на 2 млн рублей

Кража произошла накануне вечером в ресторане, который находится в Восточном Бирюлёве.
В полицию обратился гендиректор одной из коммерческих фирм. Он рассказал, что у него похитили ювелирные украшения, которые он оставил без присмотра в ресторане. Заведение, в котором произошла кража, располагается по адресу: Бирюлёвская улица, дом 38, корпус 3.
Сотрудник пресс-службы столичной полиции: «Неизвестный похитил оставленные без присмотра ювелирные изделия».
По данным полиции, стоимость украденного — два миллиона рублей, передает ТАСС. Правоохранители возбудили дело по статье «Кража».
Сотрудник пресс-службы столичной полиции: «Неизвестный похитил оставленные без присмотра ювелирные изделия».
По данным полиции, стоимость украденного — два миллиона рублей, передает ТАСС. Правоохранители возбудили дело по статье «Кража».
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