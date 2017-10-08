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    В Москве пьяный водитель врезался в дом: пятеро пострадавших

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    В Москве пьяный водитель врезался в дом: пятеро пострадавших

    В Москве пьяный водитель врезался в дом: пятеро пострадавших

    В столице выясняют обстоятельства ДТП, которое устроил пьяный водитель.

    Инцидент произошел на Средней Переяславской улице накануне утром, однако известно о нем стало только сейчас.

    Иномарка под управлением нетрезвого молодого человека въехала в стену дома. В результате аварии травмы получили пять человек — водитель и четверо пассажиров, все были доставлены в больницу.

    Пресс-служба столичного главка МВД РФ: «Утром в минувшую субботу 20-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте не справился с управлением и врезался в стену дома 25 по ул. Средняя Переяславская».

    В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, сообщает ТАСС.

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