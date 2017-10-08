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    Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

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    Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

    Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший покер в матче с «Монреалем», признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.

    «Вашингтон» отправил в ворота «Монреаля» шесть шайб, четыре из которых — на счету Овечкина. При этом в общей сложности в первых двух матчах сезона россиянин отличился семь раз. После первой игры с «Оттавой» (5:4 по буллитам), в которой российский форвард оформил хет-трик, он также был признан первой звездой дня.

    Комментируя свою результативность, Овечкин пошутил, что всегда много забивает, когда в Вашингтоне гостит сестра его супруги.

    Александр Овечкин: «Каждый раз, когда она в городе, я делаю хет-трик. Два хет-трика подряд, а уже в понедельник она улетает. Но я почти уверен, что придется поговорить кое с кем, чтобы задержать ее здесь подольше».

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