Седина: причины и способы маскировки

Почему наши волосы теряют цвет?
Из-за чего иногда это бывает в молодости? Можно ли поседеть от стресса или страха? Какое средство эффективнее всего скрывает побелевшие волосы? И когда появятся таблетка или укол от седины? Ответы — в расследовании программы «Чудо техники».
Стресс в широком смысле может действительно быть причиной более раннего проявления седины. Профессор из Брэдфордского университета в Британии Дэзмонд Тоубин говорит, что, согласно исследованиям, тот из близнецов, кто курит, плохо спит и часто нервничает, лысеет и седеет раньше, хотя гены у них с братом или сестрой одинаковые. Виноваты активные формы кислорода, которые старят наши волосы на клеточном уровне, и тем активнее, чем больше неблагоприятных факторов.
Механизм этот не единственный. И влияние стресса на поседение точно не так велико, как утверждает народная молва — за одну ночь, говорят врачи, волосы седыми точно стать не могут. Даже если в организме случилось очень сильное потрясение, изменения произойдут только в фолликулах — то есть начнут отрастать волосы нового цвета. С уже существующими ничего произойти не может.
Какие именно гены и как влияют на сложный процесс изменения цвета волос, еще предстоит выяснить. Например, исследователи из Университетского колледжа Лондона особо отмечают влияние гена IRF4, который есть у 12% европейцев. Для северян появление белых волос даже в 20 лет — это вариант нормы. У азиатов и африканцев это происходит позднее — обычно после 30 лет. И, конечно, влияют условия жизни и уход.
На самом деле ученые до конца пока не выяснили, почему клетки-меланоциты, придающие цвет волосам, перестают работать. И универсальной таблетки или укола от седины они пока предложить не могут. Самое эффективное средство, если явление вас раздражает, — это, как и раньше, краска. Но не каждая подойдет — тут ведь дело в самой природе седины.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
Механизм этот не единственный. И влияние стресса на поседение точно не так велико, как утверждает народная молва — за одну ночь, говорят врачи, волосы седыми точно стать не могут. Даже если в организме случилось очень сильное потрясение, изменения произойдут только в фолликулах — то есть начнут отрастать волосы нового цвета. С уже существующими ничего произойти не может.
Какие именно гены и как влияют на сложный процесс изменения цвета волос, еще предстоит выяснить. Например, исследователи из Университетского колледжа Лондона особо отмечают влияние гена IRF4, который есть у 12% европейцев. Для северян появление белых волос даже в 20 лет — это вариант нормы. У азиатов и африканцев это происходит позднее — обычно после 30 лет. И, конечно, влияют условия жизни и уход.
На самом деле ученые до конца пока не выяснили, почему клетки-меланоциты, придающие цвет волосам, перестают работать. И универсальной таблетки или укола от седины они пока предложить не могут. Самое эффективное средство, если явление вас раздражает, — это, как и раньше, краска. Но не каждая подойдет — тут ведь дело в самой природе седины.
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».
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