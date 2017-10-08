Отпугиватель собак, структуратор воды, дровокол: тест рекламных обещаний

Эффективен ли ультразвуковой отпугиватель собак, действительно ли устройство для структурирования воды делает ее полезной для здоровья, и способен ли новый дровокол сделать заготовку дров безопаснее и быстрее? Программа «Чудо техники» проверила рекламные обещания.

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Ультразвуковой отпугиватель собак



Нападения собак — бездомных или тех, за которыми плохо следят хозяева — вполне реальная проблема во многих городах и селах. Что предлагает реклама? Купить ультразвуковой отпугиватель за 850 рублей. Он работает на частоте 23–25 килогерц, которую человек не слышит, а вот у животных, утверждает инструкция, такие колебания, да еще с громкостью 120 децибел, вполне могут вызвать чувство страха на расстоянии до 15 метров.



В кинологическом центре и большие собаки, и те, что поменьше, реагировать на прибор отказались. Профессионального кинолога Виталия Орлова такой результат не удивил. Он говорит, что уже не раз тестировал разные «отпугиватели», и ни один из них не сработал. Этот ультразвуковой отпугиватель тоже провалил все тесты.



Структуратор воды



Производители этого товара обещают: с помощью структуратора (по виду напоминает салфетку, стоит 180 рублей) можно забыть о плохом самочувствии. Работает так: поставил на прибор стакан с водой, и через десять минут можно пить ставшую целебной жидкость. Если верить рекламе, уже после недельного приема холестерин снизится, давление нормализуется, обмен веществ улучшится.



Анализ салфетки показал, что она действительно, как и написано, сделана из стеклянных микросфер и композитного материала с добавлением меди. Но значит ли это хоть что-то? С точки зрения официальной науки вера в структурирование воды — вещь примерно того же порядка, что и астрология с хиромантией. Физики прямо говорят — такого явления не существует. Долгих связей между молекулами воды образовываться не может, а неоднократно показанные по телевизору и в интернете опыты, доказывающие обратное, — просто мошенничество. Анализ химического состава воды «до» и «после» изменений не выявил.



Дровокол



Российские производители предложили безопасную замену традиционному колуну и топору. Цена устройства — чуть выше 6 тысяч рублей. В зависимости от того, как установлены ножи, заготовки можно колоть на две или четыре части. Поленья фиксируются специальным металлическим кольцом или ободком, их не нужно придерживать руками, риск пораниться минимальный. Ограничение — диаметр чурбака должен быть не более 40 см.



Дровокол действительно куда безопаснее своих традиционных собратьев и вполне подойдет тем, кто либо не умеет орудовать топором или колуном, либо силы уже не те. Быстро колоть дрова, конечно, не получается, зато поленья не разлетаются в стороны, и их не нужно придерживать.