Новинка недели: энергосберегающий холодильник с двойной дверцей

Программа «Чудо техники» выбрала самое любопытное из тех устройств, с которыми познакомилась за минувшие семь дней. Это необычный холодильник с умной дверцей от известной южнокорейской компании.
Внешнее стекло тут зеркальное, но если дважды по нему постучать, включается подсветка, которая откроет вид на содержимое.
Но это еще не все. Дверца двойная: во внешней части можно разместить часто используемые продукты. Например, пакет молока. При этом основное отделение останется закрытым и не потеряет холодный воздух, а компрессору не придется тратить энергию на его обеспечение.
Справедливости ради надо сказать, что отверстия для циркуляции холодного воздуха все-таки связывают пространство внутри двери и основную полость холодильника. Так что насчет отсутствия потерь холода при открывании внешней дверцы — некоторое преувеличение.
Но плюсом тут, несомненно, является дизайн, способный удивить пришедших в гости друзей. Объем тоже внушительный — 626 литров. Ну и, конечно, отсутствие хлопот о разморозке, поддержание оптимальной влажности в отделении для овощей и фруктов, пятиступенчатый фильтр против бактерий, грибка и запаха. Шумит он весьма умеренно — всего 39 дБ- и энергии потребляет мало — класс А+.
Но огорчает цена — 140 000 рублей. Пожалуй, снимем за это балл и дадим 4 звезды.
Но это еще не все. Дверца двойная: во внешней части можно разместить часто используемые продукты. Например, пакет молока. При этом основное отделение останется закрытым и не потеряет холодный воздух, а компрессору не придется тратить энергию на его обеспечение.
Справедливости ради надо сказать, что отверстия для циркуляции холодного воздуха все-таки связывают пространство внутри двери и основную полость холодильника. Так что насчет отсутствия потерь холода при открывании внешней дверцы — некоторое преувеличение.
Но плюсом тут, несомненно, является дизайн, способный удивить пришедших в гости друзей. Объем тоже внушительный — 626 литров. Ну и, конечно, отсутствие хлопот о разморозке, поддержание оптимальной влажности в отделении для овощей и фруктов, пятиступенчатый фильтр против бактерий, грибка и запаха. Шумит он весьма умеренно — всего 39 дБ- и энергии потребляет мало — класс А+.
Но огорчает цена — 140 000 рублей. Пожалуй, снимем за это балл и дадим 4 звезды.
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