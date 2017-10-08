Полиция в Москве задержала телефонного террориста за «минирование» магазина

Житель подмосковного Зарайска задержан после того, как сделал ложное заявление об угрозе взрыва в магазине на Ленинградском проспекте в Москве.
Сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ: «Вечером в минувшую пятницу неизвестный сообщил в полицию, что в магазине на Ленинградском проспекте, д. 30, стр. 1 сейчас будет взрыв».
Прибывшие на место правоохранители обследовали помещение, но не нашли никаких взрывных устройств. Директор магазина принял решение на время проверки эвакуировать из здания двух находившихся там сотрудников, передает ТАСС.
Вскоре стражи порядка задержали возле соседнего дома 42-летнего мужчину из Зарайска. По версии правоохранителей, он, находясь в магазине, позвонил в полицию и сделал ложное заявление о готовящемся взрыве.
Сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ: «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“».
Прибывшие на место правоохранители обследовали помещение, но не нашли никаких взрывных устройств. Директор магазина принял решение на время проверки эвакуировать из здания двух находившихся там сотрудников, передает ТАСС.
Вскоре стражи порядка задержали возле соседнего дома 42-летнего мужчину из Зарайска. По версии правоохранителей, он, находясь в магазине, позвонил в полицию и сделал ложное заявление о готовящемся взрыве.
Сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД РФ: «По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“».
Комментарии