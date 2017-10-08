Хэмилтон выиграл Гран-при Японии и упрочил лидерство в чемпионате

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл
Гран-при Японии и увеличил отрыв от немца Себастьяна Феттеля в чемпионской гонке до 59 очков.
Себастьян Феттель, выступающий на Ferrari, стартовал на Гран-при Японии третьим, но сошел с дистанции из-за механических проблем, не набрав, таким образом, ни одного очка. Это позволило победившему Хэмилтону упрочить лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. У Феттеля осталось 247 очков.
Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Третьим финишировал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо, сдержавший напор Валльтери Боттаса из Mercedes.
Француз Пьер Гасли, заменивший за рулем болида Toro Rosso россиянина Даниила Квята, финишировал 13-м. Россиянин, как ожидается, вернется на Гран-при США (20–22 октября).
BREAKING: @LewisHamilton wins the #JapaneseGP to take a 59-point lead over Sebastian Vettel (DNF) in the 2017 title race 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/CwBlLVXOrk— Formula 1 (@F1) October 8, 2017
Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Третьим финишировал его партнер по команде австралиец Даниэль Риккьярдо, сдержавший напор Валльтери Боттаса из Mercedes.
Француз Пьер Гасли, заменивший за рулем болида Toro Rosso россиянина Даниила Квята, финишировал 13-м. Россиянин, как ожидается, вернется на Гран-при США (20–22 октября).
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