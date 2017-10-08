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    Политические и интимные тайны клана Саакашвили: эксклюзив НТВ. Грузия, НТВ, Саакашвили, Украина, эксклюзив, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолитические и интимные тайны клана Саакашвили: эксклюзив НТВ

    Политические и интимные тайны клана Саакашвили: эксклюзив НТВ

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    Политические и интимные тайны клана Саакашвили: эксклюзив НТВ

    Политические и интимные тайны клана Саакашвили: эксклюзив НТВ

    Политические и интимные тайны клана Саакашвили: эксклюзив НТВ

      Долгое время Давид Саакашвили держался в тени своего многообещающего и далеко идущего брата Михаила.

      Сегодня таинственный Давид Саакашвили впервые появился на российском телевидении.

      Давид Саакашвили: «Я никогда ни от кого не прятался. Никогда не прятался от закона. У меня в этом вообще преград нет».

      В распоряжении НТВ оказалась переписка Давида Саакашвили с русской блондинкой из Москвы. Они откровенно обсуждают возможный сценарий предстоящей встречи.

      Надежный соратник брата, любящий отец и верный муж, юрист, взвешивающий каждое слово, в виртуальном общении предстал совсем другим человеком.

      Похоже, Давид Саакашвили непатриотично погорел на русской девушке, как в свое время старший Михаил — на иностранках.

      Пикантные подробности этой интимной переписки, а также политические тайны клана Саакашвили — в программе НТВ «Новые русские сенсации».

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