Маленькой Кире из Петербурга нужны деньги на лечение в Мюнхене

Маленькой Кире из
Санкт-Петербурга очень нужна медицинская помощь. У нее — врожденный вывих бедра.
Шансов исправить ситуацию немного: хирургическое вмешательство может и навредить ребенку, но немецкие врачи готовы рискнуть. Сложная операция стоит более 20 тысяч евро.
Как сообщает корреспондент НТВ Илья Федосов, врожденный вывих бедра у новорожденных девочек случается в пять раз чаще, чем у мальчиков. Кире не повезло вдвойне. Как говорят врачи, она попала в те редкие 7% невправляемых вывихов. Кире — полтора года, ее сверстники давно уже бегают, а она только недавно научилась вставать на ножки.
Российские врачи предложили лечение. Притормозить немного рост здоровой ноги, может быть, впоследствии левая нога выправится и догонит в росте правую. Гарантии, что даже после операции ребенок будет ходить, наши врачи не дают. Время идет. Родители все еще надеются, что ситуация поправима, они нашли, кто может помочь. Им предложили лечение в городской клинике Мюнхена.
Наира Власова, мама Киры: «21 тысяча евро, это, не считая дополнительных расходов».
1,5 млн рублей и у Киры появится шанс вылечить ноги. И пусть статистика не на ее стороне, она не унывает. Мальчишки могут ходить, как угодно. А для девочек красивая походка — дело принципа.
Чтобы помочь Кире, отправьте СМС на номер 3443 со словом СБОР и суммой пожертвования. Подробнее — на сайте благотворительного фонда.
Как сообщает корреспондент НТВ Илья Федосов, врожденный вывих бедра у новорожденных девочек случается в пять раз чаще, чем у мальчиков. Кире не повезло вдвойне. Как говорят врачи, она попала в те редкие 7% невправляемых вывихов. Кире — полтора года, ее сверстники давно уже бегают, а она только недавно научилась вставать на ножки.
Российские врачи предложили лечение. Притормозить немного рост здоровой ноги, может быть, впоследствии левая нога выправится и догонит в росте правую. Гарантии, что даже после операции ребенок будет ходить, наши врачи не дают. Время идет. Родители все еще надеются, что ситуация поправима, они нашли, кто может помочь. Им предложили лечение в городской клинике Мюнхена.
Наира Власова, мама Киры: «21 тысяча евро, это, не считая дополнительных расходов».
1,5 млн рублей и у Киры появится шанс вылечить ноги. И пусть статистика не на ее стороне, она не унывает. Мальчишки могут ходить, как угодно. А для девочек красивая походка — дело принципа.
Чтобы помочь Кире, отправьте СМС на номер 3443 со словом СБОР и суммой пожертвования. Подробнее — на сайте благотворительного фонда.
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