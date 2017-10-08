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    «Послевкусие приятное»: зрители высоко оценили комедию «Жизнь впереди». кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Послевкусие приятное»: зрители высоко оценили комедию «Жизнь впереди»

    «Послевкусие приятное»: зрители высоко оценили комедию «Жизнь впереди»

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    «Послевкусие приятное»: зрители высоко оценили комедию «Жизнь впереди»

    «Послевкусие приятное»: зрители высоко оценили комедию «Жизнь впереди»

    «Послевкусие приятное»: зрители высоко оценили комедию «Жизнь впереди»

      Зрители очень тепло приняли новую российскую комедию «Жизнь впереди». В фильме вспоминают лихие школьные годы: кто кого любил, кто ненавидел, а кто решил отомстить за старые обиды.

      Первые зрители узнали в главных героях самих себя.

      Зритель: «Хороший был фильм, потому что он был смешной, но у него не было такого, как у очень глупых фильмов, которые сейчас выпускают. То есть он был умный. Хорошие актеры. Послевкусие приятное».

      Зритель: «Зал смотрел, словно история была про них самих. Вздыхал, смеялся, замирал. Мне кажется, это самое главное, когда то, что ты делаешь, получает отклик у тех, кто это смотрит. Поэтому я очень рекомендую».

      Герои ленты — выпускники 11-го «Б» класса, которые встречаются через 15 лет после окончания школы.

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