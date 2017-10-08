Премьер-министр Испании пообещал не допустить отделения Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не допустит отделения Каталонии.
Он подчеркнул, что главной задачей властей является сохранение территориальной целостности страны. Официальный Мадрид готов пойти на любые меры, которые разрешает закон.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «В новейшей истории нашей страны мы не раз переживали сложные времена. К примеру, жесточайший экономический кризис, который чуть было не сделал Испанию банкротом. Однако благодаря талантам испанцев страна справилась с проблемой. И с нынешним кризисом мы тоже справимся. Будьте уверены — правительство не допустит никаких объявлений независимости. Испания останется Испанией и будет Испанией еще очень долго».
Глава правительства также призвал сторонников независимости Каталонии отстраниться от экстремистов и радикалов. Власти автономии провели референдум 1 октября. Официальный Мадрид попытался сорвать голосование. В ходе многочисленных столкновений с полицией пострадали около 900 человек.
Мариано Рахой, премьер-министр Испании: «В новейшей истории нашей страны мы не раз переживали сложные времена. К примеру, жесточайший экономический кризис, который чуть было не сделал Испанию банкротом. Однако благодаря талантам испанцев страна справилась с проблемой. И с нынешним кризисом мы тоже справимся. Будьте уверены — правительство не допустит никаких объявлений независимости. Испания останется Испанией и будет Испанией еще очень долго».
Глава правительства также призвал сторонников независимости Каталонии отстраниться от экстремистов и радикалов. Власти автономии провели референдум 1 октября. Официальный Мадрид попытался сорвать голосование. В ходе многочисленных столкновений с полицией пострадали около 900 человек.
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