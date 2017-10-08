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    Очевидцы рассказали о странном смехе водителя, сбившего людей в Лондоне. ДТП, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы рассказали о странном смехе водителя, сбившего людей в Лондоне

    Очевидцы рассказали о странном смехе водителя, сбившего людей в Лондоне

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    Очевидцы рассказали о странном смехе водителя, сбившего людей в Лондоне

    Очевидцы рассказали о странном смехе водителя, сбившего людей в Лондоне

    Очевидцы рассказали о странном смехе водителя, сбившего людей в Лондоне

      В результате ДТП у знаменитого Музея естественной истории в центре Лондона пострадали 11 человек.

      По словам очевидцев, черная иномарка вылетела на тротуар и начала давить прохожих. Машина проехала несколько метров и остановилась на перекрестке. Ее водителя тут же задержали полицейские.

      Очевидец: «Я услышал звук удара и увидел бегущих людей. Потом увидел машину. Поначалу была небольшая панка, но потом все успокоилось. Большой трагедии не произошло».

      Очевидец: «Мы вышли из Музея естественной истории и увидели вокруг оцепление. Люди кричали. Мы захотели узнать, что произошло, подошли поближе и увидели мужчину на земле. Сначала думали, что это кто-то из раненых, а потом заметили у него на руках наручники. И он почему-то смеялся. Это было ужасно».

      Девять человек госпитализировали с серьезными травмами. Остальным оказали помощь на месте.
      Обстоятельства происшествия уже изучили сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции. Они заявили, что данный инцидент не является терактом.

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