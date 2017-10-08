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    Глава МИД Саудовской Аравии заявил о намерении сотрудничать с РФ независимо от планов США

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Глава МИД Саудовской Аравии заявил о намерении сотрудничать с РФ независимо от планов США

    Глава МИД Саудовской Аравии заявил о намерении сотрудничать с РФ независимо от планов США

    Глава МИД Саудовской Аравии заявил о намерении сотрудничать с РФ независимо от планов США
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Политика США в отношении России не повлияет на планы Эр-Рияда по сотрудничеству с Москвой, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

    Отвечая на вопрос ТАСС, как соотносятся планы инвестиционного сотрудничества Эр-Рияда и Москвы с традиционным партнерством Эр-Рияда и Вашингтона, глава МИД Саудовской Аравии заявил, что «санкции между Россией и Западом касаются России и Запада».

    Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии: «Наша задача — развивать отношения с Россией по всему спектру направлений».

    Адель аль-Джубейр также не исключил скорой отмены антироссийских санкций.

    Адель аль-Джубейр находится в России в составе делегации короля Саудовской Аравии, прибывшего по приглашению президента Владимира Путина в Россию 4 октября с государственным визитом, который уже назвали историческим. Это первый приезд в нашу страну правящего монарха за всю историю существования двух государств.

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