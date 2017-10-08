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    В Иркутской области фура протаранила придорожное кафе, есть пострадавшие

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    • Фото: ИА «Тайшет24»
    В Иркутской области фура протаранила придорожное кафе, есть пострадавшие

    В Иркутской области фура протаранила придорожное кафе, есть пострадавшие

    В Иркутской области фура протаранила придорожное кафе, есть пострадавшие
  • Фото: ИА «Тайшет24»

    • В Минздраве Иркутской области сообщили о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Тайшетском районе.

    В субботу вечером на федеральной трассе Р255 «Сибирь» в 40 километрах от Тайшета столкнулись грузовики «КамАЗ», MAN и легковой автомобиль. В результате столкновения MAN протаранил стену придорожного кафе, пишет «Интерфакс».

    Сообщение пресс-службы Минзрава Иркутской области: «Пострадали шесть человек — посетители кафе и водитель грузовика MAN. Все были доставлены в Тайшетскую районную больницу. Двое госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение, один от госпитализации отказался, еще один серьезных травм не получил и был отпущен домой».

    В пресс-службе добавили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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