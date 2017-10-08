Зигзаг удачи
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Зигзаг удачи

    Овечкин забросил 7 шайб в первых двух матчах сезона НХЛ

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    Овечкин забросил 7 шайб в первых двух матчах сезона НХЛ

    Овечкин забросил 7 шайб в первых двух матчах сезона НХЛ

    Овечкин забросил 7 шайб в первых двух матчах сезона НХЛ
  • Фото: Associated Press © 2017, Nick Wass

    • Российский нападающий Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз» забросил четыре шайбы «Монреалю» и три «Оттаве».

    Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке разгромил хоккеистов «Монреаля» со счетом 6:1. Помимо Овечкина, шайбы в составе «Вашингтона» забросили Ти Джей Оши и Натан Уокер. У гостей отличился Брендан Галлахер.

    Ассистентом Овечкина выступал российский нападающий Евгений Кузнецов, записавший на свой счет 4 передачи, пишет РИА.

    А в четверг в стартовой для «Вашингтона» игре против «Оттавы», которая завершилась со счетом 5:4, Овечкин с передачи Кузнецова стал автором хет-трика.

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