Ураган «Нэйт» обрушился на США

Специалисты сообщили, что эпицентр урагана «Нэйт» добрался до устья реки Миссисипи.
Как сообщается на сайте Национального центра США по слежению за ураганами, эпицентр урагана первой категории «Нэйт» накрыл устье реки Миссисипи и продолжает продвигаться в сторону материка со скоростью около 9 метров в секунду.
Вопреки предположениям синоптиков, мощность урагана не возросла, и он по-прежнему относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в зоне урагана достигает 38 метров в секунду.
Во многих районах Луизианы и Флориды объявлена обязательная эвакуация. В Новом Орлеане объявлен комендантский час, который будет действовать до середины дня воскресенья. Аэропорты в Алабаме и Флориде объявили, что приостанавливают работу до воскресенья. А нефтегазовые компании свернули работы в Мексиканском заливе и эвакуировали персонал.
Жертвами урагана «Нэйт» уже стали более 20 человек. В Коста-Рике объявлен траур. Там десятки человек числятся пропавшими без вести, полмиллиона жителей лишились доступа к питьевой воде. В Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре подтверждена гибель восьми человек.
Вопреки предположениям синоптиков, мощность урагана не возросла, и он по-прежнему относится к первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра в зоне урагана достигает 38 метров в секунду.
Во многих районах Луизианы и Флориды объявлена обязательная эвакуация. В Новом Орлеане объявлен комендантский час, который будет действовать до середины дня воскресенья. Аэропорты в Алабаме и Флориде объявили, что приостанавливают работу до воскресенья. А нефтегазовые компании свернули работы в Мексиканском заливе и эвакуировали персонал.
Жертвами урагана «Нэйт» уже стали более 20 человек. В Коста-Рике объявлен траур. Там десятки человек числятся пропавшими без вести, полмиллиона жителей лишились доступа к питьевой воде. В Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре подтверждена гибель восьми человек.
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