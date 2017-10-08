Подозреваемый в коррупции глава Олимпийского комитета Бразилии покинул должность

Карлос Артур Нузман, которого подозревают в коррупции при выборе
Рио-де-Жанейро столицей летней Олимпиады 2016 года, покинул должность председателя Национального олимпийского комитета Бразилии.
Как сообщает Agence France-Presse, Нузман, возглавлявший оргкомитет Олимпиады в Рио, был арестован в четверг по подозрению в коррупции.
На фоне этого скандала Международный олимпийский комитет временно приостановил членство НОК Бразилии в организации, а Нузмана исключил из состава почетных членов организации и из координационной комиссии Олимпийских игр-2020 в Токио.
Карлос Артур Нузман, экс-председатель Национального олимпийского комитета Бразилии: «Для того, чтобы полностью сосредоточиться на защите своих прав, которые до этого нарушались, я покидаю пост главы Олимпийского комитета Бразилии и прекращаю членство в генеральной ассамблее».
В сентябре полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме Нузмана в рамках расследования возможного подкупа при выборе Рио столицей Олимпиады-2016. Нузмана подозревают в организации дачи взятки в размере двух миллионов долларов за то, чтобы Рио был выбран столицей Игр 2016 года.
На фоне этого скандала Международный олимпийский комитет временно приостановил членство НОК Бразилии в организации, а Нузмана исключил из состава почетных членов организации и из координационной комиссии Олимпийских игр-2020 в Токио.
Карлос Артур Нузман, экс-председатель Национального олимпийского комитета Бразилии: «Для того, чтобы полностью сосредоточиться на защите своих прав, которые до этого нарушались, я покидаю пост главы Олимпийского комитета Бразилии и прекращаю членство в генеральной ассамблее».
В сентябре полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме Нузмана в рамках расследования возможного подкупа при выборе Рио столицей Олимпиады-2016. Нузмана подозревают в организации дачи взятки в размере двух миллионов долларов за то, чтобы Рио был выбран столицей Игр 2016 года.
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