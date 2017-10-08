Умер академик РАН, лингвист и антрополог Вячеслав Иванов

Лингвист и антрополог Вячеслав Всеволодович Иванов скончался в субботу в возрасте 88 лет.
О смерти ученого сообщается на сайте Российского государственного гуманитарного университета.
Сообщение пресс-службы РГГУ: «На 89-м году жизни скончался лингвист и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов, с 2003 года возглавлявший Русскую антропологическую школу РГГУ».
Российский лингвист, семиотик и антрополог Вячеслав Иванов родился в 1929 году в Москве. Сын писателя Всеволода Иванова. Коллеги ученого из РГГУ напоминают, что Вячеслав Иванов был профессором Отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранным членом Американского лингвистического общества Британской академии, Американской академии искусств и наук Американского философского общества, профессором кафедры славянских языков и литератур Стэнфордского университета, одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, директором Института мировой культуры МГУ, действительным членом академии РАН по отделению литературы и языка.
Сообщение пресс-службы РГГУ: «На 89-м году жизни скончался лингвист и антрополог, академик РАН Вячеслав Иванов, с 2003 года возглавлявший Русскую антропологическую школу РГГУ».
Российский лингвист, семиотик и антрополог Вячеслав Иванов родился в 1929 году в Москве. Сын писателя Всеволода Иванова. Коллеги ученого из РГГУ напоминают, что Вячеслав Иванов был профессором Отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, иностранным членом Американского лингвистического общества Британской академии, Американской академии искусств и наук Американского философского общества, профессором кафедры славянских языков и литератур Стэнфордского университета, одним из основателей Фонда фундаментальных лингвистических исследований, директором Института мировой культуры МГУ, действительным членом академии РАН по отделению литературы и языка.
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